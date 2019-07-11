Projeto do ES participa de seleção para reconstrução em Notre-Dame

A reconstrução do teto da catedral, em— poderá ter um 'toque' capixaba. É que dois arquitetos, que possuem um escritório em, foram selecionados para participar de um concurso internacional que vai definir o projeto arquitetônico para a catedral.

Ao Gazeta Online , o arquiteto Alexandre Martins Alves contou que o projeto para o novo teto da catedral foi criado com a também arquiteta Luciana Bandeira, em cerca de um mês. A proposta, segundo ele, é embasada em um conceito minimalista. "A ideia foi trabalhar algo com um designer mais minimalista, um designer contemporâneo, que contrastasse com o edifício gótico, mais antigo, histórico, que tenha um caráter de monumento mesmo", explicou.

Na proposta dos arquitetos, o teto do monumento seria aberto ao público. O interior seria dedicado à memória e a história do edifício, segundo Alexandre. "Hoje, você indo lá, você tem acesso a uma pequena varanda, entre as duas torres, que não foram afetadas pelo incêndio. Então a ideia é conectar essa varanda, com o espaço. Esse acesso ao público já abria novas vistas para a cidade", disse. Na vista interna, as obras são do artista capixaba Rodolpho Valdetaro.