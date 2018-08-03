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Ação

Programa da Cesan não faz mais ligações de esgoto gratuitas

'Se Liga na Rede' fez 10 mil ligações de graça. Morador pode pedir desconto na tarifa

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 01:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 01:19
Esgoto sendo lançado em um canal que deságua na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Programa Se Liga na Rede, criado pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) em 2012, não oferece mais ligações gratuitas para a população. Até então foram realizadas cerca de 10 mil ligações na Grande Vitória.
O diretor de Operação da Cesan, Luiz Claudio Rodrigues, alega que é um programa para mobilizar e mostrar para a comunidade a importância de fazer a ligação do imóvel à rede coletora de esgoto. As ligações faziam parte de uma das ações. Ele não soube informar quando elas pararam de ser realizadas.
Rodrigues acrescenta, porém, que estão previstas 33.965 ligações gratuitas pelo Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem. Essas ligações virão após a criação e ampliação do sistema de esgotamento sanitário.
Elas irão contemplar 12 municípios. No entanto, não há data para conclusão das obras. O programa é financiado pelo Banco Mundial e o investimento total estimado é de aproximadamente R$ 1 bilhão.
No conjunto de obras feitas antes de 2012 não estava previsto a ligação intradomicilar. Por isso, elas foram inseridas no Se Liga na Rede. Agora, neste outro programa, as ligações gratuitas foram incluídas, explica.
LOCAIS COM REDE
Segundo o diretor, não estão previstas ligações para locais que atualmente já possuem a rede de esgoto. Reportagem de A GAZETA publicada na quarta-feira mostrou que só em 10 bairros da Grande Vitória eram mais de 7,3 mil domicílios que, até junho, tinham rede coletora e não estavam ligados, ou seja, em situação irregular.
Caso o proprietário do imóvel se enquadre na Tarifa Social, poderá solicitar um desconto de até 60% no valor da conta de água e esgoto, como as pessoas do Programa Bolsa Família, disse.
Da Grande Vitória, os municípios que lideram são Vila Velha, Serra e Cariacica. Entretanto, as prefeituras não possuem nenhum programa ou lei para realizar essas ligações para pessoas de baixa renda. Elas responderam, por meio de nota, que cabe ao executivo fiscalizar e notificar os imóveis que não estão interligados à rede.
A Prefeitura de Vitória é a única que garante que famílias de baixa renda possam fazer a ligação das casas à rede coletora gratuitamente. O Plano Municipal de Saneamento Básico prevê a ligação gratuita em 41 bairros de Vitória. Segundo consta na lei, a concessionária que administra a rede de esgoto da Capital  a Cesan  é a responsável por tais ligações.
 

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