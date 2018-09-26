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Acidente

Professor do Ifes morre em acidente em Fundão

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Luiz Carlos Filho estava em um Renault Sandero preto. O veículo ficou destruído por causa do acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 23:58

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 23:58

Luiz Carlos Filho morreu na tarde desta terça-feira (25) Crédito: Reprodução/Facebook
Um professor de sociologia do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), identificado como Luiz Carlos Filho, que atuava no campus de Linhares da instituição de ensino desde 2014, morreu depois do carro em que ele estava ter saído da pista no quilômetro 234 da BR 101, em Timbuí, Fundão, na tarde desta terça-feira (25). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o professor dirigia um Renault Sandero preto. O veículo ficou destruído e ele teria morrido antes da chegada do socorro.
A PRF não informou o que pode ter causado o acidente. Uma equipe de perícia da Polícia Civil se deslocou até o local ainda durante a tarde, porém, mais detalhes não foram repassados para a reportagem.
Nas redes sociais, alunos, colegas de trabalho e familiares postaram mensagens para lamentar a morte do professor. Um estudante, que estuda no campus do Ifes de Linhares, escreveu: "Vai fazer muita falta. Era um grande cara. Adorava ir para a aula e discutir questões importantes sobre nossa sociedade com ele. Está com Deus no céu."
O Ifes emitiu uma nota na noite desta terça (25) lamentando a morte do professor. Confira abaixo:
"O Ifes - Campus Linhares comunica com profundo pesar o falecimento do professor Luís Carlos da Silva Filho e informa que as atividades letivas e administrativas estarão suspensas nesta quarta-feira (26) nos três turnos."
 

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