Procura por hotéis na Festa da Penha aumenta 20% em Vila Velha

Convento da Penha fica em Vila Velha Crédito: Divulgação | Convento da Penha

Festa da Penha deste ano, que começa no próximo domingo de Páscoa. A procura por reservas para os oito dias de festa está 20% maior do que em 2018, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo. A taxa de ocupação está em 50%. O setor hoteleiro de Vila Velha está com boa expectativa para ocupação de leitos devido adeste ano, que começa no próximo domingo de Páscoa. A procura por reservas para os oito dias de festa está 20% maior do que em 2018, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo. A taxa de ocupação está em 50%.

Neste ano, a festa acontece entre os dias 21 e 29 de abril. As manifestações de fé mais procuradas acontecem nos três últimos dias com as Romarias dos Homens, das Mulheres, a Procissão Marítima e a missa de encerramento.

Luciane Esteves, proprietária de um hotel próximo ao Convento da Penha Crédito: Caíque Verli

É justamente nesses últimos dias que os leitos ficam mais ocupados, como conta Luciane Esteves, proprietária de um hotel próximo ao Convento da Penha.

Your browser does not support the audio element. Procura por hotéis na Festa da Penha aumenta 20 por cento em Vila Velha

"Para este ano, eu tenho demanda de pessoas que estão vindo para cá, chegar aqui na sexta-feira e ir embora na segunda que é o último dia da festa. São os dias mais cheios: sexta, sábado, domingo e segunda", acrescenta.

Segundo a associação do setor, em sua grande maioria os hóspedes são do próprio Estado. Para Grazielle Linhares Fraga dos Reis, que é diretora da associação, isso mostra que a divulgação da festa para fora do Espírito Santo ainda é um desafio. "Eu acredito nesse potencial de divulgação, que as pessoas podem vir pela estrutura que é muito boa, pelos hotéis e restaurantes que estão preparados".