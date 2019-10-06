Home
Primeira surfista capixaba não abandona a prancha e a música

Primeira mulher capixaba a disputar campeonatos de surfe e dona de uma linda história com a música, Kátia abriu seu coração para a reportagem de A Gazeta

Imagem de perfil de Filipe Souza

Filipe Souza

Editor de Esportes e colunista / [email protected]

Sullivan Silva

[email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2019 às 06:10

 - Atualizado há 6 anos

Cantora e surfista, ou surfista e cantora? Talvez nem mesmo a própria Kátia Rocha seja capaz de responder. Fato é que hoje, aos 60 anos, ela segue esbanjando vida. Primeira capixaba a disputar campeonatos de surfe e dona de uma linda história com a música,  Kátia contou sua trajetória, surfou, tocou sax, flauta e ainda cantou para a reportagem de A Gazeta.  Ao longo desse caminho há registros de medalhas de honra ao mérito e também de uma noite mágica, quando subiu ao palco com ninguém menos que Milton Nascimento.  Vem com a gente e mergulhe nessa história.

