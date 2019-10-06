Estilo de vida

Primeira surfista capixaba não abandona a prancha e a música

Primeira mulher capixaba a disputar campeonatos de surfe e dona de uma linda história com a música, Kátia abriu seu coração para a reportagem de A Gazeta

Cantora e surfista, ou surfista e cantora? Talvez nem mesmo a própria Kátia Rocha seja capaz de responder. Fato é que hoje, aos 60 anos, ela segue esbanjando vida. Primeira capixaba a disputar campeonatos de surfe e dona de uma linda história com a música, Kátia contou sua trajetória, surfou, tocou sax, flauta e ainda cantou para a reportagem de A Gazeta. Ao longo desse caminho há registros de medalhas de honra ao mérito e também de uma noite mágica, quando subiu ao palco com ninguém menos que Milton Nascimento. Vem com a gente e mergulhe nessa história.