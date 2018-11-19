Acidente com morte em Conceição da Barra durante o feriadão Crédito: Michel Fraga

acidentes que resultaram em 43 feridos e duas mortes nas rodovias federais que cortam o O feriadão da Proclamação da República teve como saldo 34que resultaram em43 feridos e duas mortes nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo . Os dados do balanço feito pela Polícia Rodoviária Federal foram contabilizados entre quarta-feira (14) e domingo (18).

Além dos acidentes, durante os cinco dias de operação foram registrados 2.076 autos de infração, sendo 279 por ultrapassagens proibidas e 14 por embriaguez ao volante. Também foram realizados 676 testes de alcoolemia, que resultaram em 14 pessoas autuadas por serem flagradas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. No total, 3.142 veículos e 2.507 pessoas foram fiscalizadas, onde 17 pessoas foram detidas e 14 veículos foram recuperados.

Your browser does not support the audio element. PRF registra 34 acidentes e duas mortes no ES durante o feriadão

Se comparado ao mesmo período da última operação em 2016, neste feriado houve redução de 47,7% de acidentes e 43,4% de feridos, sendo que em 2016 a PRF registrou 31 acidentes a mais, com 76 feridos e dois óbitos.