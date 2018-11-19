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Proclamação da república

PRF registra 34 acidentes e duas mortes no ES durante o feriadão

Durante os cinco dias foram 2.076 autos de infração, sendo 279 por ultrapassagens proibidas e 14 por embriaguez ao volante

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 15:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 15:05
Acidente com morte em Conceição da Barra durante o feriadão Crédito: Michel Fraga
O feriadão da Proclamação da República teve como saldo 34 acidentes que resultaram em 43 feridos e duas mortes nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Os dados do balanço feito pela Polícia Rodoviária Federal foram contabilizados entre quarta-feira (14) e domingo (18).
Além dos acidentes, durante os cinco dias de operação foram registrados 2.076 autos de infração, sendo 279 por ultrapassagens proibidas e 14 por embriaguez ao volante. Também foram realizados 676 testes de alcoolemia, que resultaram em 14 pessoas autuadas por serem flagradas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. No total, 3.142 veículos e 2.507 pessoas foram fiscalizadas, onde 17 pessoas foram detidas e 14 veículos foram recuperados.
PRF registra 34 acidentes e duas mortes no ES durante o feriadão
> Motorista morre ao bater de frente com caminhonete na BR 101
Se comparado ao mesmo período da última operação em 2016, neste feriado houve redução de 47,7% de acidentes e 43,4% de feridos, sendo que em 2016 a PRF registrou 31 acidentes a mais, com 76 feridos e dois óbitos.
Para a PRF, o excesso de velocidade é um dos fatores que mais causam acidentes e agravam as possíveis lesões aos ocupantes dos veículos. Durante a Operação Proclamação da República, 1.009 veículos foram flagrados trafegando em excesso de velocidade, o que mostra que o motorista continua desrespeitando os limites de velocidade, colocando vidas em risco.

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