PRF recupera, na Serra, caminhonete furtada há seis meses em Linhares

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, durante uma fiscalização com foco no combate à criminalidade, uma Mitsubishi L200 Triton, no quilômetro 251, da BR 101, na Serra, na manhã desta terça-feira (25).
O veículo, que foi abordado e vistoriado pela equipe, apresentava sinais de adulteração. Em consulta aos sistemas policiais, a PRF verificou que existia uma restrição de furto, ocorrido em 05/03/2018, no município de Linhares, no Norte do Estado, para o referido veículo. O carro teve a placa falsificada.
O condutor do carro contou que é organizador de torneios de poker, e que adquiriu o veículo de um cliente que perdeu várias apostas, acumulando uma dívida de R$ 115.000,00.
O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da Serra.