Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • PRF recupera, na Serra, caminhonete furtada há seis meses em Linhares
Fiscalização

PRF recupera, na Serra, caminhonete furtada há seis meses em Linhares

O condutor do carro contou que é organizador de torneios de poker, e que adquiriu o veículo de um cliente que perdeu várias apostas, acumulando uma dívida de R$ 115.000,00
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 14:59

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 14:59

O condutor do carro contou que é organizador de torneios de poker, e que adquiriu o veículo de um cliente que perdeu várias apostas Crédito: Divulgação/PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, durante uma fiscalização com foco no combate à criminalidade, uma Mitsubishi L200 Triton, no quilômetro 251, da BR 101, na Serra, na manhã desta terça-feira (25).
O veículo, que foi abordado e vistoriado pela equipe, apresentava sinais de adulteração. Em consulta aos sistemas policiais, a PRF verificou que existia uma restrição de furto, ocorrido em 05/03/2018, no município de Linhares, no Norte do Estado, para o referido veículo. O carro teve a placa falsificada.
O condutor do carro contou que é organizador de torneios de poker, e que adquiriu o veículo de um cliente que perdeu várias apostas, acumulando uma dívida de R$ 115.000,00.
O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da Serra.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A história por trás da tradição de comer ovos de chocolate na Páscoa
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados