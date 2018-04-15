PRF recupera carro e moto na divisa do ES com RJ

O condutor da moto foi encaminhado à Polícia Civil Crédito: Divulgação | PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro, que estava com a placa clonada, e uma moto roubada, na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. As apreensões aconteceram neste sábado (14), durante a Operação Égide.

Segundo a PRF, os agentes abordaram um condutor que estava com uma moto, modelo Honda, roubada. Ele não possuía documentos do veículo e não justificou de quem seria a moto. Os agentes perceberam também que a numeração do motor estava raspada.

Já o carro, um Toyota Corolla, estava estacionado em um ponto inadequado, próximo a um ponto de fiscalização. Os policiais desconfiaram do veículo e verificaram que a placa estava clonada. A placa original apresentava um registro de roubo, que aconteceu em junho de 2017, em Vila Velha.

Os veículos apreendidos e o condutor da moto foram encaminhados à Polícia Civil.