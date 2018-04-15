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Apreensão

PRF recupera carro e moto na divisa do ES com RJ

As apreensões aconteceram neste sábado (14), durante a Operação Égide

Publicado em 15 de Abril de 2018 às 00:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2018 às 00:13
O condutor da moto foi encaminhado à Polícia Civil Crédito: Divulgação | PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro, que estava com a placa clonada, e uma moto roubada, na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. As apreensões aconteceram neste sábado (14), durante a Operação Égide.
Segundo a PRF, os agentes abordaram um condutor que estava com uma moto, modelo Honda, roubada. Ele não possuía documentos do veículo e não justificou de quem seria a moto. Os agentes perceberam também que a numeração do motor estava raspada.
Já o carro, um Toyota Corolla, estava estacionado em um ponto inadequado, próximo a um ponto de fiscalização. Os policiais desconfiaram do veículo e verificaram que a placa estava clonada. A placa original apresentava um registro de roubo, que aconteceu em junho de 2017, em Vila Velha.
Os veículos apreendidos e o condutor da moto foram encaminhados à Polícia Civil.
O veículo estava estacionado em local inadequado e levantou suspeitas dos policiais Crédito: Divulgação | PRF

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