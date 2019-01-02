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Fiscalização

PRF-ES adquire novos bafômetros que detectam álcool à distância

Mais modernos, os novos etilômetros serão usados em testes e nas fiscalizações dos condutores para medição de quantidade de bebida alcoólica

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 18:57

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

02 jan 2019 às 18:57
Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação | PRF
Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) adquiriu seis novos e modernos etilômetros, equipamento utilizado nas fiscalizações para medição de quantidade de bebida alcoólica ingerida por condutores.
Os novos equipamentos realizam testes em ambiente e abrangem um número maior de condutores. Além disso, atuam como testes para aplicação de penalidades administrativas e criminais.
O modelo vencedor da licitação, ALCOLIZER LE 5, é de fabricação australiana, produzido pela empresa ALCOLIZER TECHNOLOGY, com experiência por mais de 20 anos em pesquisa e desenvolvimento.
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O equipamento é considerado multifuncional, pois pode ser configurado para atuação nos modos Ativo ou Passivo e possui sensor de Célula Eletroquímica de Combustível Platina Premium, possibilitando recuperação instantânea e testes mais rápidos.
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A performance exigida na licitação foi atendida pelo fabricante, permitindo realização de até 2 mil testes por carga na bateria recarregável (1800 mAh Lithium-ion) e com capacidade para armazenamento de até 30 mil testes.
A previsão de entrega dos novos equipamentos é de até 60 dias, com expectativa de serem utilizados na operação carnaval 2019 da PRF-ES.

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