PRF-ES adquire novos bafômetros que detectam álcool à distância

Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação | PRF

Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) adquiriu seis novos e modernos etilômetros, equipamento utilizado nas fiscalizações para medição de quantidade de bebida alcoólica ingerida por condutores. adquiriu seis novos e modernos etilômetros, equipamento utilizado nas fiscalizações para medição de quantidade de bebida alcoólica ingerida por condutores.

Os novos equipamentos realizam testes em ambiente e abrangem um número maior de condutores. Além disso, atuam como testes para aplicação de penalidades administrativas e criminais.

O modelo vencedor da licitação, ALCOLIZER LE 5, é de fabricação australiana, produzido pela empresa ALCOLIZER TECHNOLOGY, com experiência por mais de 20 anos em pesquisa e desenvolvimento.

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O equipamento é considerado multifuncional, pois pode ser configurado para atuação nos modos Ativo ou Passivo e possui sensor de Célula Eletroquímica de Combustível Platina Premium, possibilitando recuperação instantânea e testes mais rápidos.

A performance exigida na licitação foi atendida pelo fabricante, permitindo realização de até 2 mil testes por carga na bateria recarregável (1800 mAh Lithium-ion) e com capacidade para armazenamento de até 30 mil testes.