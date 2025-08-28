Home
Morte de motorista de van após discussão causa comoção em Colatina



Paulo Sérgio Bins, de 56 anos, se envolveu em uma briga, caiu e bateu a cabeça em um degrau de um ônibus; homem envolvido na confusão prestou depoimento e foi liberado pela polícia

Vitor Recla

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:28

O motorista teria discutido com outro condutor de van escola, na quarta-feira (26), em Maria das Graças, em Colatina.

Familiares e amigos viveram momentos de dor e comoção durante o velório e enterro de Paulo Sérgio Bins, de 56 anos, nesta quinta-feira (28), no distrito de Baunilha, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O motorista foi vítima de uma confusão que terminou de forma trágica na tarde da última quarta-feira (27), no bairro Maria das Graças, na mesma cidade. De acordo com a Polícia Militar, tudo começou dentro de um ônibus escolar, enquanto ele trocava de veículo durante a rotina de trabalho.

Câmeras de segurança da rua registraram o momento em que a discussão foi parar em via pública. As imagens mostram Paulo e outro homem, de 28 anos, trocando socos em plena rua, diante de várias testemunhas, inclusive crianças que estavam dentro do ônibus.

Paulo tinha 56 anos e era motorista de van escolar.
Paulo tinha 56 anos e era motorista de van escolar em Colatina Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O tenente-coronel Anderson Simonassi e amigo próximo da vítima, lamentou a perda.

Sérgio é um amigo da gente, um colatinense, trabalhador. Vai deixar saudades aqui para nós, para os amigos. Nunca vi ele fazendo nada mais que trabalhar. Uma pessoa honesta. O que a gente cobra das autoridades é que realmente façam justiça

Anderson Simonassi

Amigo e Tenente-Coronel

A notícia deixou em choque pessoas próximas a Paulo, como o empresário Alaor Carlos Camata, e o também empresário Cláudio Chapolin.

Tem mais de 10 anos que ele faz turismo e transporta crianças na van escolar. Inclusive, aconteceu com a van dele lotada de crianças. 

Cláudio Chapolin

Amigo e Empresário
amigos Paulo Sérgio Bins
Cláudio Chapolin lamentou a morte do amigo Crédito: Heriklis Douglas | TV Gazeta

Durante a briga, Paulo caiu e bateu a cabeça em um dos degraus do ônibus. Ele chegou a ser socorrido por um sobrinho, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o laudo médico, a causa da morte foi traumatismo craniano.

Para a gente foi uma surpresa e uma surpresa desagradável. Mas fazer o quê, né? É a vida, infelizmente

Alaor Carlos Camata

Amigo e empresário
amigos Paulo Sérgio Bins
O empresário Alaor Carlos Camata foi pego de surpresa com a notícia da morte do amigo Crédito: Heriklis Douglas | TV Gazeta

O outro homem envolvido na briga, um motorista de 28 anos, foi a uma delegacia e prestou as declarações, comunicando sobre a briga com Paulo. O delegado Edson Félix, titular da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina, disse que ele foi ouvido e liberado, pois a autoridade policial não identificou elementos suficientes para prisão em flagrante no momento.

“A Polícia Civil instaurou inquérito para ouvir testemunhas e juntar os laudos periciais, dando continuidade às investigações. Em princípio, trata-se de lesão seguida de morte, mas isso poderá ser ajustado conforme o inquérito evoluir”, explicou Félix.

Com informações da repórter da TV Gazeta, Carolina Silveira.

