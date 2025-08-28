Morte de motorista de van após discussão causa comoção em Colatina

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:28
Familiares e amigos viveram momentos de dor e comoção durante o velório e enterro de Paulo Sérgio Bins, de 56 anos, nesta quinta-feira (28), no distrito de Baunilha, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O motorista foi vítima de uma confusão que terminou de forma trágica na tarde da última quarta-feira (27), no bairro Maria das Graças, na mesma cidade. De acordo com a Polícia Militar, tudo começou dentro de um ônibus escolar, enquanto ele trocava de veículo durante a rotina de trabalho.
Câmeras de segurança da rua registraram o momento em que a discussão foi parar em via pública. As imagens mostram Paulo e outro homem, de 28 anos, trocando socos em plena rua, diante de várias testemunhas, inclusive crianças que estavam dentro do ônibus.
O tenente-coronel Anderson Simonassi e amigo próximo da vítima, lamentou a perda.
A notícia deixou em choque pessoas próximas a Paulo, como o empresário Alaor Carlos Camata, e o também empresário Cláudio Chapolin.
Durante a briga, Paulo caiu e bateu a cabeça em um dos degraus do ônibus. Ele chegou a ser socorrido por um sobrinho, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o laudo médico, a causa da morte foi traumatismo craniano.
O outro homem envolvido na briga, um motorista de 28 anos, foi a uma delegacia e prestou as declarações, comunicando sobre a briga com Paulo. O delegado Edson Félix, titular da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina, disse que ele foi ouvido e liberado, pois a autoridade policial não identificou elementos suficientes para prisão em flagrante no momento.
“A Polícia Civil instaurou inquérito para ouvir testemunhas e juntar os laudos periciais, dando continuidade às investigações. Em princípio, trata-se de lesão seguida de morte, mas isso poderá ser ajustado conforme o inquérito evoluir”, explicou Félix.
