Previsão de chuva forte e frio até domingo no Espírito Santo

Vitória e a previsão é de dia chuvoso para a maioria do Estado. Há risco de chuva forte e o alerta é para temporais. Os ventos sopram moderadamente na costa e o mar fica agitado, de acordo com informações do Climatempo. A quinta-feira (16) amanheceu mais fria eme a previsão é de dia chuvoso para a maioria do Estado. Há risco de chuva forte e o alerta é para temporais. Os ventos sopram moderadamente na costa e o mar fica agitado, de acordo com informações do Climatempo.

Segundo os meteorologistas, entre a quinta-feira (16) e o domingo (19), há bastante chuva prevista para o Espírito Santo. São volumes muito acima do normal para esta época do ano. A previsão é de que Vitória acumule entre 100 e 200 milímetros de chuva até domingo.

O mapa abaixo mostra o volume de chuva estimado para a Região Sudeste nos próximos 5 dias (até segunda).

Previsão de chuva para o Espírito Santo até o dia 20 Crédito: Climatempo

ACUMULADOS

Alguns municípios do Sul do Estado podem acumular números próximos a 200 milímetros de chuva em cinco dias. São quantidades de chuva elevadas, o que pode causar transtornos para a população. De acordo com o Climatempo, o perigo para enchentes e alagamentos é alto. Por isso, é necessário ter atenção aos avisos da Defesa Civil.

Com a quantidade de chuva prevista para vários dias o solo fica encharcado. A população do Espírito Santo deve ficar atenta a toda e qualquer movimentação de terra, ao nível de córregos e rios próximos. O risco de deslizamento de encostas é alto.

RECORDE DE FRIO

O ar frio se espalha fazendo a temperatura baixar mais até o fim da semana no Estado. A madrugada de sexta-feira poderá igualar o último recorde de temperatura mínima de Vitória, que foi de 18,9°C no dia 12 deste mÊs, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).