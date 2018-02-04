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Previsão

Previsão de chuva forte com rajadas de vento de até 100 km/h no ES

Segundo o Climatempo e o Inpe, a previsão é de que o acumulado de chuva chegue a 100mm em menos de 24h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2018 às 15:02

Publicado em 04 de Fevereiro de 2018 às 15:02

Vem mais chuva por aí. Pelo menos é o que prevê o Instituto Climatempo para todo o Espírito Santo. E não é qualquer "chuvica", como diria a jornalista Maju Coutinho, que dá informações meteorológicas nos telejornais da Globo. A previsão é que deste domingo (4) até a quinta (8) as chuvas no ES tenham volumes superiores a 200mm.
Previsão de chuva acumulada no ES entre 4 e 8 de fevereiro Crédito: Climatempo
ALERTA
Para este domingo (4), o Climatempo prevê acumulados de chuva em torno de 100mm em apenas 24 horas, e alerta para o risco de alagamento, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra. De acordo com o instituto, as áreas de instabilidade ganham ainda mais força neste domingo e se espalham por todas as regiões capixabas.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de perigo para os capixabas devido à previsão de chuvas intensas neste domingo com rajadas de vento que podem variar de 60 km/h a 100 km/h.
Em caso de emergências, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

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