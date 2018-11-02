Prefeituras divulgam ações para melhorar trânsito no dia do Enem

Milhares de estudantes farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (4). Para garantir a fluidez do trânsito e a chegada tranquila dos estudantes nos locais de prova, as prefeituras da Grande Vitória realizarão medidas como aumento da frota de transporte coletivo municipal e a disponibilidade de guardas de trânsito nos acessos às escolas.

Em Vitória, a Rua de Lazer de Camburi (nos trechos de Jardim da Penha/Mata da Praia e Jardim Camburi) vai funcionar, excepcionalmente, das 7h às 11h. Já a Rua de Lazer do Centro, que acontece na avenida Beira-Mar, não irá funcionar.

Rua de Lazer vai funcionar das 7 às 11 horas nos dois próximos domingos Crédito: Leonardo Silveira

A ciclofaixa nas avenidas João Santos Filho e Alberto Torres, na região de Fradinhos, Jucutuquara e Ilha de Santa Maria, também não estará liberada. Em compensação, a ciclofaixa que liga o Tancredão a Jardim Camburi, passando por toda a orla da capital, vai funcionar normalmente.

Agentes de trânsito da Guarda Civil Municipal da Capital estarão espalhados por vários pontos da cidade para garantir a ordem e a fluidez do trânsito, neste domingo (4). Para essa ação, serão disponibilizados 28 agentes.

VILA VELHA

Já em Vila Velha, o Sistema de Transporte Municipal será reforçado em, pelo menos, dez linhas de ônibus municipais para atender os candidatos ao Enem. O sistema terá um acréscimo de até 30% da frota entre os horários de 8h e 18h.

De acordo com a prefeitura da cidade, funcionários da concessionária do sistema de transporte municipal vão acompanhar a movimentação de passageiros para, gradativamente, aumentar a quantidade de ônibus em circulação. O mesmo esquema de transporte também se repetirá na outra fase do concurso a ser realizada no dia 11 de novembro.

SERRA

Somente na Serra, 15.493 pessoas devem fazer a prova do Enem. Para garantir a fluidez no trânsito e evitar possíveis transtornos, o Departamento de Operações de Trânsito (DOT), da Secretaria de Defesa Social da Serra (Sedes), irá intensificar a fiscalização nas imediações das escolas e faculdades que receberão os candidatos. Não haverá interdição de vias.

Serão agentes de trânsito a pé, em motocicletas e viaturas, para orientar condutores e pedestres e inibir infrações comuns em eventos semelhantes ao Enem, como uso do telefone celular ao volante e estacionamento irregular em vagas destinadas a deficientes e idosos ou em frente a garagens.

Junto com a fiscalização de trânsito, estarão nas ruas equipes da Guarda Civil Municipal, para dar maior sensação de segurança aos moradores do município e aos participantes das provas do Enem.

VIAS FECHADAS PARA CORRIDA

Ainda na Capital capixaba, algumas vias estarão interditadas, das 6h às 9h, para a realização da Meia Maratona do Espírito Santo. Apesar do horário de interdição não afetar o trânsito para o Enem, que começa 13h, vale ficar atento e não se surpreender com ruas fechadas logo pela manhã.

De acordo com a Prefeitura de Vitória, as vias Proc. Antº Benedicto Amâncio Pereira, Alaor de Queiroz Araújo, Saturnino de Brito e Dante Michelini (chegada na aproximação com a rua José Celso Cláudio), no sentido Jardim Camburi, estarão parcialmente interditadas das 6 às 9 horas. A ação é necessária para a passagem segura dos corredores.