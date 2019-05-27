Home
Prefeitura vai levar 15 dias para consertar cratera em Vitória

Segundo o secretário executivo da Central de Serviços da PMV, Weverton Moraes, os trabalhos para fechar o buraco devem ficar na casa dos R$ 35 mil