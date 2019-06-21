Vitória

Prefeitura promete obra para acabar com erosão na Curva da Jurema

A licitação deve ser aberta em até 15 dias, com início das intervenções para o final de julho e começo de agosto

Publicado em 21 de junho de 2019 às 20:43 - Atualizado há 6 anos

Serão retirados 50 mil metros cúbicos de areia de jazidas marinhas, que serão colocados na Curva da Jurema. Crédito: Caíque Verli

Para conter a erosão na praia da Curva da Jurema, em Vitória, a Prefeitura promete iniciar entre o final de julho e o início de agosto uma obra de engordamento artificial, que consiste em aumentar a faixa de areia. Serão retirados 50 mil metros cúbicos de areia de jazidas marinhas, que serão colocados na Curva da Jurema.

O projeto foi aprovado e aberto para licitação pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente Vitória (Condema). A licitação deve ser aberta em até 15 dias, com início das intervenções para o final de julho e começo de agosto.

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain explicou que esse é o melhor método porque, por jazidas terrestres, o transporte desse material acabaria gerando um impacto muito grande no trânsito da cidade.

"Naturalmente, o melhor caminho é a dragagem numa jazida apropriada. Os grãos de areia da Curva da Jurema precisam ser compatíveis com aquela jazida de onde você vai tirar. O melhor cenário, então, é fazer dragagem de uma jazida marinha", argumenta.

A advogada Patrícia Oliveira com a família na Curva da Jurema Crédito: Caíque Verli

Turista de Minas Gerais, a advogada Patrícia Oliveira disse que não notou a erosão, mas que acha que qual melhoria na estrutura será bem-vinda. "Aqui, pelo que eu vejo de problema, é a sujeira causada pelos próprios turistas. Bom pra vir com criança porque não tem muita onda", comenta.

A obra, segundo o secretário, resolve o problema por dez anos. Após esse período, será preciso fazer uma nova intervenção.

O valor da intervenção será de aproximadamente R$ 14 milhões. Além do engordamento artificial da Curva da Jurema, a Prefeitura também fará o mesmo procedimento na Praia de Camburi, entre o píer de Iemanjá e a Ilha de Socó.

