Denúncia

Prefeitura investiga mancha amarela em lagoa de Guarapari

Imagens mostram mancha na lagoa do bairro Sol Nascente; Prefeitura recebeu denúncia de que jogaram resíduos químicos no local e recolheu amostra que será analisada em laboratório

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 18:14 - Atualizado há 6 anos

Lagoa do bairro Sol Nascente, em Guarapari Crédito: Reprodução

Uma mancha amarelada na lagoa do bairro Sol Nascente, em Guarapari, está sendo investigada pela Prefeitura da cidade, que recebeu a denúncia de que jogaram resíduos químicos no local. As imagens, feitas por um internauta de A Gazeta, mostram uma parte grande da lagoa com a água suja.

VEJA VÍDEO

Acionada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) afirmou que esteve no local para verificar a denúncia de lançamento de resíduos químicos, e identificou que se trata de uma mancha amarela, não sendo constatado odores significativos que possam caracterizar ou lembrar de algum produto ou efluente de processo químico.

"A mancha tem sua densidade menor do que a da água e, por este motivo, está flutuante no local. Em primeira análise não foi identificado o ponto de lançamento direto de efluentes", afirmou em nota.

Prefeitura investiga mancha amarela em lagoa de Guarapari

Equipe fez coleta de amostras em lagoa de Guarapari Crédito: Prefeitura de Guarapari | Divulgação

A secretaria afirmou, ainda, que foram coletadas amostras que serão submetidas à análise laboratorial objetivando descobrir se essa mancha tem ligação ou não com algum produto específico.

A Semag diz que também será realizada vistoria dos empreendimentos do entorno, com potencial geração de efluentes, ou seja, que podem despejar algum produto na lagoa.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta