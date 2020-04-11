Prefeitura de Vitória vacina população em situação de rua contra a gripe

A população em situação de rua de Vitória está sendo vacinada contra a gripe. A campanha de imunização contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B começou no dia 23 de março em todo o Brasil.
Em meio à crise na saúde decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), vale destacar que ainda não há medicamento contra a doença. No entanto, se resguardar da gripe é importante para evitar complicações no quadro clínico, uma vez que a nova doença causa problemas respiratórios.
A secretária de Saúde de Vitória, Cátia Cristina Vieira, disse que durante o combate à pandemia do coronavírus, uma equipe formada por enfermeiro e auxiliar de enfermagem monitoram os moradores em situação de rua.
"Nós temos o consultório na rua com uma equipe que presta os cuidados a essa população. É uma população que se enquadra em grupo de risco. Já estamos vacinando eles contra a gripe"
A Secretaria de Saúde não informou quantos moradores em situação de rua já foram vacinados e nem qual é a expectativa de público nesta condição que planeja alcançar. No total, a estimativa é imunizar cerca de 124.700 pessoas até o dia 22 de maio.
Segundo informações divulgadas nesta terça-feira (7) pelo Ministério da Saúde, Vitória é a sexta capital do país com maior incidência de casos confirmados do novo coronavírus. Já foram registrados 17,1 casos por 100 mil habitantes.
Já estamos reforçando e incentivando as medidas de distanciamento social. Nenhum dos casos confirmados estão circulando pela cidade. Nossa Vigilância monitora todos os casos notificados para que a gente evite a transmissão do vírus, afirmou a secretária.