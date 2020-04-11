Prefeitura de Vitória vacina população em situação de rua contra a gripe

"Nós temos o consultório na rua com uma equipe que presta os cuidados a essa população. É uma população que se enquadra em grupo de risco. Já estamos vacinando eles contra a gripe"

A Secretaria de Saúde não informou quantos moradores em situação de rua já foram vacinados e nem qual é a expectativa de público nesta condição que planeja alcançar. No total, a estimativa é imunizar cerca de 124.700 pessoas até o dia 22 de maio.