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Influenza

Prefeitura de Vila Velha retoma campanha de vacinação contra a gripe

A Prefeitura informou que está próximo de atingir a meta de vacinaçao para esta etapa, que abrange idosos e profissionais de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 16:27

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 16:27

Vacinação contra Hepatite A
Prefitura de Vila Velha retoma programa de vacinação Crédito: Divulgação/PMCI
A campanha "Vila Velha Contra a Influenza" será retomada nesta quinta-feira (02), a partir de 8 horas, e segue até esgotar cada cota de doses em pontos espalhados em todas as regiões do município, inclusive no sistema drive-thru no Parque da Prainha. Na zona rural, a vacinação acontece a partir desta sexta-feira (03).
Até o momento, a campanha de vacinação imunizou 82,22% de idosos a partir de 60 anos e 43,11% dos trabalhadores da saúde, público alvo da primeira fase da ação que vai até o dia 15 de abril.
Próximo de alcançar a meta de cobertura vacinal, que é de 90%, especialmente para idosos, esta é a última remessa do imunobiológico repassada pelo Ministério da Saúde para esta etapa da campanha.

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Além dos pontos nos bairros e na zona rural do município, a vacinação estará em curso nos Prontos Atendimentos, rede hospitalar pública e privada de Vila Velha, exclusivamente para os profissionais de saúde que atuam em suas respectivas instituições.
Por meio de cronograma contínuo e pré-estabelecido, a campanha atende também a pacientes acamados em domicílios, em Instituições de Longa Permanência para Idosos e aqueles acompanhados pelo Programa Melhor em Casa.
Confira os pontos de vacinaçao no município:
  • CEMAS  Centro
  • Ginásio Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica
  • Parque da Prainha (sistema Drive Thru)
  • Ibes  Escola Rosa Helena Frota Tristão
  • Vila Nova  Centro Comunitário
  • Paul  Igreja Presbiteriana
  • Rio Marinho  UMEF Maria Eleonora
  • Barramares  EMEF Dyjairo Gonçalves Lima
  • Cristóvão Colombo  Centro Comunitário
Zona Rural:
  • Dia 03/04
  • Xuri  Associação de Moradores 
  • Dia 06/04
  • Retiro do Congo  Sítio do Xodó 
  • Dia 08/04
  • Córrego Sete  Vila do Cauê

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