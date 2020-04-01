Prefeitura de Vila Velha retoma campanha de vacinação contra a gripe

Prefitura de Vila Velha retoma programa de vacinação Crédito: Divulgação/PMCI

A campanha "Vila Velha Contra a Influenza" será retomada nesta quinta-feira (02), a partir de 8 horas, e segue até esgotar cada cota de doses em pontos espalhados em todas as regiões do município, inclusive no sistema drive-thru no Parque da Prainha. Na zona rural, a vacinação acontece a partir desta sexta-feira (03).

Até o momento, a campanha de vacinação imunizou 82,22% de idosos a partir de 60 anos e 43,11% dos trabalhadores da saúde, público alvo da primeira fase da ação que vai até o dia 15 de abril.

Próximo de alcançar a meta de cobertura vacinal, que é de 90%, especialmente para idosos, esta é a última remessa do imunobiológico repassada pelo Ministério da Saúde para esta etapa da campanha.

Além dos pontos nos bairros e na zona rural do município, a vacinação estará em curso nos Prontos Atendimentos, rede hospitalar pública e privada de Vila Velha, exclusivamente para os profissionais de saúde que atuam em suas respectivas instituições.

Por meio de cronograma contínuo e pré-estabelecido, a campanha atende também a pacientes acamados em domicílios, em Instituições de Longa Permanência para Idosos e aqueles acompanhados pelo Programa Melhor em Casa.

Confira os pontos de vacinaçao no município:

CEMAS  Centro

Ginásio Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica

Parque da Prainha (sistema Drive Thru)

Ibes  Escola Rosa Helena Frota Tristão

Vila Nova  Centro Comunitário

Paul  Igreja Presbiteriana

Rio Marinho  UMEF Maria Eleonora

Barramares  EMEF Dyjairo Gonçalves Lima

Cristóvão Colombo  Centro Comunitário

Zona Rural: