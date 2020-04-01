Prefeitura de Vila Velha retoma campanha de vacinação contra a gripe

A campanha "Vila Velha Contra a Influenza" será retomada nesta quinta-feira (02), a partir de 8 horas, e segue até esgotar cada cota de doses em pontos espalhados em todas as regiões do município, inclusive no sistema drive-thru no Parque da Prainha. Na zona rural, a vacinação acontece a partir desta sexta-feira (03).
Até o momento, a campanha de vacinação imunizou 82,22% de idosos a partir de 60 anos e 43,11% dos trabalhadores da saúde, público alvo da primeira fase da ação que vai até o dia 15 de abril.
Próximo de alcançar a meta de cobertura vacinal, que é de 90%, especialmente para idosos, esta é a última remessa do imunobiológico repassada pelo Ministério da Saúde para esta etapa da campanha.
Além dos pontos nos bairros e na zona rural do município, a vacinação estará em curso nos Prontos Atendimentos, rede hospitalar pública e privada de Vila Velha, exclusivamente para os profissionais de saúde que atuam em suas respectivas instituições.
Por meio de cronograma contínuo e pré-estabelecido, a campanha atende também a pacientes acamados em domicílios, em Instituições de Longa Permanência para Idosos e aqueles acompanhados pelo Programa Melhor em Casa.
Confira os pontos de vacinaçao no município:
- CEMAS Centro
- Ginásio Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica
- Parque da Prainha (sistema Drive Thru)
- Ibes Escola Rosa Helena Frota Tristão
- Vila Nova Centro Comunitário
- Paul Igreja Presbiteriana
- Rio Marinho UMEF Maria Eleonora
- Barramares EMEF Dyjairo Gonçalves Lima
- Cristóvão Colombo Centro Comunitário
Zona Rural:
- Dia 03/04
- Xuri Associação de Moradores
- Dia 06/04
- Retiro do Congo Sítio do Xodó
- Dia 08/04
- Córrego Sete Vila do Cauê