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Arte na Capital

Prédios históricos de Vitória ganham vida em muros da cidade

Projeto "A Arte é Nossa" está colorindo bairros da Capital com grafites e murais
Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

04 set 2019 às 18:41

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 18:41

Arte em relevo "Bonde da História" que está sendo recuperada em muro da Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
As intervenções artísticas por muros e fachadas de imóveis em Vitória estão se tornando cada dia mais presentes. No Centro, por exemplo, a restauração do Bonde da História, na Rua Barão de Monjardim (lateral da Fafi), dá mais cor ao mural em relevo que retrata prédios históricos, e faz reviver a sensação de percorrer as ruas da Capital de bondinho. 
Inaugurado em 2014, o trabalho estava esmaecendo e, em algumas áreas, o relevo se desfez. Pelas mãos do artista Antonio Vieira Sampaio, o Toninho Natural, tons mais fortes são aplicados na grande tela de 240 metros quadrados, e ele ainda recompõe a estrutura em relevo com massas especiais e muito talento. 
"Estou dando um colorido a mais ao mural, o que já tem chamado a atenção mesmo antes de ficar pronto. As pessoas passam e ficam admiradas e, as mais antigas, até se lembram de quando andavam de bonde por Vitória", conta Toninho que, entre outros prédios, revela pelos seus pincéis o Palácio Anchieta, o Teatro Glória e o Museu do Negro. 
Além do trabalho de restauro, que deverá ser concluído até o final do mês, do projeto a "A Arte é Nossa" há outras intervenções sendo realizadas em Vitória, por meio de editais lançados pela Secretaria Municipal da Cultura.
Obra do artista Antônio Natural - Mural "O Bonde da História" ganha novas cores, o muro está entre a Avenida Princesa Isabel e esquina com a Barão de Itapemirim, no Centro Crédito: Fernando Madeira
MAIS AÇÕES
A coordenadora do projeto, Fernanda Bellumat, disse que 22 novas ações serão executadas até o final de 2020. No momento, há duas sendo realizadas, em São Pedro e no bairro do Quadro, e outras duas vão começar em breve na região de Goiabeiras. 
"A proposta é interferir na cidade de maneira artística, com grafite e pintura em mural, transformando Vitória numa galeria a céu aberto. É uma forma de colocar as pessoas em contato com a arte, de maneira gratuita, e ainda promover uma sensação de pertencimento", destaca Fernanda.
O pertencimento se dá, segundo Fernanda, a partir da imersão do artista na comunidade onde haverá a intervenção. Ele conversa com moradores e comerciantes, conhece a história da região e procura retratar o que é mais significativo para essas pessoas.
"Assim, essa arte será sempre cuidada e admirada porque todos daquele local se reconhecem nela. Em algumas situações, pessoas da própria comunidade também participam da pintura", aponta a coordenadora do projeto.
Em comemoração ao aniversário de Vitória, em 8 de setembro, também foi lançado um edital próprio para a realização de uma intervenção para o Viradão Cultural, no final do mês. O artista selecionado deverá fazer pelo menos parte de sua obra, em uma área em frente à Fafi, nos dias 28 e 29, quando acontecerá o evento. 

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