Prédios históricos de Vitória ganham vida em muros da cidade

Arte em relevo "Bonde da História" que está sendo recuperada em muro da Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

As intervenções artísticas por muros e fachadas de imóveis em Vitória estão se tornando cada dia mais presentes. No Centro, por exemplo, a restauração do Bonde da História, na Rua Barão de Monjardim (lateral da Fafi), dá mais cor ao mural em relevo que retrata prédios históricos, e faz reviver a sensação de percorrer as ruas da Capital de bondinho.

Inaugurado em 2014, o trabalho estava esmaecendo e, em algumas áreas, o relevo se desfez. Pelas mãos do artista Antonio Vieira Sampaio, o Toninho Natural, tons mais fortes são aplicados na grande tela de 240 metros quadrados, e ele ainda recompõe a estrutura em relevo com massas especiais e muito talento.

"Estou dando um colorido a mais ao mural, o que já tem chamado a atenção mesmo antes de ficar pronto. As pessoas passam e ficam admiradas e, as mais antigas, até se lembram de quando andavam de bonde por Vitória", conta Toninho que, entre outros prédios, revela pelos seus pincéis o Palácio Anchieta , o Teatro Glória e o Museu do Negro.

Além do trabalho de restauro, que deverá ser concluído até o final do mês, do projeto a " A Arte é Nossa " há outras intervenções sendo realizadas em Vitória, por meio de editais lançados pela Secretaria Municipal da Cultura.

Obra do artista Antônio Natural - Mural "O Bonde da História" ganha novas cores, o muro está entre a Avenida Princesa Isabel e esquina com a Barão de Itapemirim, no Centro Crédito: Fernando Madeira

MAIS AÇÕES

A coordenadora do projeto, Fernanda Bellumat, disse que 22 novas ações serão executadas até o final de 2020. No momento, há duas sendo realizadas, em São Pedro e no bairro do Quadro, e outras duas vão começar em breve na região de Goiabeiras.

"A proposta é interferir na cidade de maneira artística, com grafite e pintura em mural, transformando Vitória numa galeria a céu aberto. É uma forma de colocar as pessoas em contato com a arte, de maneira gratuita, e ainda promover uma sensação de pertencimento", destaca Fernanda.

O pertencimento se dá, segundo Fernanda, a partir da imersão do artista na comunidade onde haverá a intervenção. Ele conversa com moradores e comerciantes, conhece a história da região e procura retratar o que é mais significativo para essas pessoas.

"Assim, essa arte será sempre cuidada e admirada porque todos daquele local se reconhecem nela. Em algumas situações, pessoas da própria comunidade também participam da pintura", aponta a coordenadora do projeto.