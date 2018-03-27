Prédio é evacuado por causa de fissura em varanda na Praia da Costa

Um edifício de 14 andares com 36 apartamentos na Praia da Costa, em Vila Velha, foi evacuado na manhã desta terça-feira (27) devido a uma fissura na fachada da varanda de uma das unidades.

A família que mora no primeiro andar do prédio Goes Telles, onde foi registrado o problema, se mudou para o imóvel no último sábado. Eles perceberam que os vidros de correr do fechamento de varanda não se moviam e decidiram contratar uma empresa para fazer a manutenção.

A estrutura da varanda entre o primeiro e segundo andares se desprendeu do andar de cima na manhã desta terça-feira (27), quando os funcionários da empresa contratada pela família retiraram os vidros que estavam dando uma sustentação provisória para a viga.

"O pessoal foi fazer a manutenção do vidro da varanda porque ele estava agarrando.O vidro estava prensando. Quando retirou o vidro a viga vertical começou a ceder", disse o morador do apartamento Igor Lírio Silveira, de 25 anos.

De acordo com o proprietário do imóvel Ivair Borges Silveira, o prédio é novo, tem cerca sete anos que foi construído. Ele acionou o Corpo de Bombeiros que orientou que os moradores de alguns apartamentos se retirassem para verificar a situação das vigas.

"Os vidro que sustentavam a base. Quando começou a ceder chamamos os bombeiro que pediu para que descesse alguns moradores do prédio para verificar a situação", afirmou Ivair.

CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil municipal estiveram no local e colocaram três bases provisórias de sustentação da viga horizontal da varanda. Durante o trabalho dos bombeiros e da Defesa Civil foi preciso evacuar momentaneamente os nove apartamentos que ficam em cima do primeiro apartamento.

"Observamos que houve o deslocamento de uma viga, que é um elemento não estrutural. Foi colocado vigas de madeira de forma paliativa até que venha a empresa responsável fazer a manutenção. Foi necessário que as famílias saíssem de lá para efetuar as obras", disse o aspirante Élio, chefe de operações do Corpo de Bombeiros.

Segundo o assessor adjunto da Defesa Civil, Augusto Bandeira, não foram constatados outros locais de risco após a vistoria realizada em todo o edifício. As varandas dos apartamentos 401 e 501 foram interditadas, mas as famílias não precisaram deixar o local.

O prédio continua funcionando normalmente. O síndico contratou uma empresa para fazer as obras nas varandas para a retirada da viga, disse Augusto Bandeira.