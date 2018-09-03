Prédio é evacuado na Enseada do Suá, em Vitória

Uma aglomeração de pessoas na entrada e em frente ao edifício Work Center, na Enseada do Suá, em Vitória, chamou a atenção de quem passou pelo local no início da tarde desta segunda-feira (3). As dão conta de que o prédio foi evacuado no início da tarde.
Nas imagens enviadas ao Gazeta Online é possível ver pessoas saindo do local, que fica em frente ao Tribunal de Contas. Um caminhão e uma viatura do Corpo de Bombeiros na rua do edifício.
O Corpo de Bombeiros confirma, por meio de nota, um foco de incêndio no edifício Work Center, na Rua José Alexandre Buaiz, na Enseada do Suá, em Vitória. A princípio, foi identificado que as chamas foram causadas pelo transformador de energia localizado na subestação do condomínio. O incêndio foi controlado e ninguém ficou ferido.