Preço da passagem em Vila Velha vai subir

Ônibus da Viação Sanremo que opera em Vila Velha Crédito: Reprodução/NA

Os usuários das linhas municipais de ônibus em Vila Velha vão pagar passagem mais alta a partir da próxima semana. A tarifa teve um reajuste de 6,25% e passa de R$ 3,20 a R$ 3,40, igualando ao valor do sistema Transcol.

A decisão pelo aumento foi tomada nesta sexta-feira (11), em reunião do Conselho Municipal de Transportes (CMT), por quatro votos a dois. Do grupo fazem parte representantes da prefeitura, da Câmara de Vereadores, do Conselho Comunitário, de estudantes, dos sindicatos dos trabalhadores e das empresas do setor.

O secretário municipal de Trânsito e presidente do CMT, Oberacy Emmerich Junior, disse que o reajuste aprovado foi abaixo do valor da tarifa técnica apresentada na reunião. "Compreendemos que é difícil para o cidadão, porém a empresa concessionária (Sanremo) tem muitos custos, principalmente com o aumento dos combustíveis nos últimos meses", argumenta. Para passar a valer a nova tarifa, é necessária análise do decreto pelo prefeito Max Filho e sua publicação no Diário Oficial, o que, segundo o secretário, deve ocorrer na próxima semana.

Contudo, o secretário reconhece que ainda falta avançar em relação à empresa. O problema é que a Sanremo não faz parte do consórcio que venceu a licitação para operar no Transcol e, dessa maneira, a integração só será possível se a concessionária deixar de atuar nas linhas municipais. Para Emmerich, igualar o valor da passagem de Vila Velha ao do Transcol é um passo importante para a integração das linhas municipais ao sistema metropolitano, pois a diferença era um entrave no processo.. O problema é que a Sanremo não faz parte do consórcio que venceu a licitação para operar no Transcol e, dessa maneira, a integração só será possível se a concessionária deixar de atuar nas linhas municipais.

O secretário afirma que um processo administrativo contra a Sanremo está em andamento na procuradoria municipal, por descumprir algumas exigências da prefeitura, e a depender do resultado da investigação pode levar à rescisão do contrato, cuja vigência hoje é até 2024. Se isso ocorrer, o processo de integração torna-se viável em menos tempo.