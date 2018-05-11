Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transporte público

Preço da passagem em Vila Velha vai subir

A decisão pelo aumento foi tomada nesta sexta-feira, em reunião do Conselho Municipal de Transportes (CMT), por quatro votos a dois

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 20:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 20:06
Ônibus da Viação Sanremo que opera em Vila Velha Crédito: Reprodução/NA
Os usuários das linhas municipais de ônibus em Vila Velha vão pagar passagem mais alta a partir da próxima semana. A tarifa teve um reajuste de 6,25% e passa de R$ 3,20 a R$ 3,40, igualando ao valor do sistema Transcol. 
A decisão pelo aumento foi tomada nesta sexta-feira (11), em reunião do Conselho Municipal de Transportes (CMT), por quatro votos a dois. Do grupo fazem parte representantes da prefeitura, da Câmara de Vereadores, do Conselho Comunitário, de estudantes, dos sindicatos dos trabalhadores e das empresas do setor. 
O secretário municipal de Trânsito e presidente do CMT, Oberacy Emmerich Junior, disse que o reajuste aprovado foi abaixo do valor da tarifa técnica apresentada na reunião. "Compreendemos que é difícil para o cidadão, porém a empresa concessionária (Sanremo) tem muitos custos, principalmente com o aumento dos combustíveis nos últimos meses", argumenta. Para passar a valer a nova tarifa, é necessária análise do decreto pelo prefeito Max Filho e sua publicação no Diário Oficial, o que, segundo o secretário, deve ocorrer na próxima semana.
Para Emmerich, igualar o valor da passagem de Vila Velha ao do Transcol é um passo importante para a integração das linhas municipais ao sistema metropolitano, pois a diferença era um entrave no processo. Contudo, o secretário reconhece que ainda falta avançar em relação à empresa. O problema é que a Sanremo não faz parte do consórcio que venceu a licitação para operar no Transcol e, dessa maneira, a integração só será possível se a concessionária deixar de atuar nas linhas municipais. 
O secretário afirma que um processo administrativo contra a Sanremo está em andamento na procuradoria municipal, por descumprir algumas exigências da prefeitura, e a depender do resultado da investigação pode levar à rescisão do contrato, cuja vigência hoje é até 2024. Se isso ocorrer, o processo de integração torna-se viável em menos tempo. 
Preço da passagem em Vila Velha vai subir

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Minha avó mutilou minha filha às escondidas com apenas 6 meses': o ciclo da mutilação genital que mulheres colombianas lutam para encerrar
Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados