Praias e lagoa de Vila Velha candidatas à certificado internacional

Duas praias e uma lagoa do município são candidatas à certificação internacional Bandeira Azul Crédito: Prefeitura Municipal de Vila Velha

Vila Velha, Região Metropolitana do Espírito Santo, serão candidatas à certificação internacional Bandeira Azul — a Praia da Sereia, do Ciclista e a Lagoa de Morada da Barra receberam visita técnica na última semana. As informações são da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Duas praias e uma lagoa do município dedo, serão candidatas à certificação internacional Bandeira Azul — a Praia da Sereia, do Ciclista e a Lagoa de Morada da Barra receberam visita técnica na última semana. As informações são da Prefeitura Municipal de Vila Velha.

O programa de certificação Bandeira Azul "autentica" localidades que seguem critérios de educação e gestão ambiental e mantém a boa qualidade da água, bem como adotam iniciativas de preservação da natureza e responsabilidade social.

Após a visita técnica realizada nos locais, a coordenaora nacional do Programa Bandeira Azul, Leana Bernardi, prepara o relatório que vai indicar as próximas fases do processo a serem cumpridos pela cidade, se a decisão for por inscrever-se na fase de preparação. Em seguida, será criado um comitê gestor para levar a candidatura das praias e lagoa adiante.

Bandeira Azul Crédito: Reprodução | Internet

“Em Vila Velha, em algumas praias o trabalho já está bem organizado”, afirmou. “É importante compreender como funciona o programa para que se possa envolver a comunidade na conquista deste prêmio, que será de todos”, alertou.

A subsecretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Neymara Carvalho, acredita no crescimento do setor com a certificação. “Visitei a Praia de Nazaré, em Portugal, que é certificada e pude ver como isso muda a relação com os turistas. O europeu valoriza muito e vai atrás de praias com a Bandeira Azul”, contou.

MERCADO TURÍSTICO

Um dos setores que recebeu a notícia com entusiasmo foi o de mercado turístico. De acordo com a presidente da Associação dos Empresários de Vila Velha (Asevila), Cristal Carvalho, o reflexo será “superpositivo, pois há pacotes internacionais que levam turistas para destinos certificados”, comemorou.

Proprietária de hotel em Vila Velha e diretora da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-ES), Graziele Reis também apoia a candidatura do município. “A certificação coloca Vila Velha num patamar internacional e pode trazer esses turistas. Isso vai movimentar os hotéis