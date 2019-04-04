Home
Praça dos Namorados: água parada em pista de skate preocupa moradores

Moradores temem que a área se transforme em foco de mosquitos transmissores de doenças

CBN Vitória (92,5 FM)

Imagem de perfil de Caique Verli

Caique Verli

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de abril de 2019 às 16:58

 - Atualizado há 6 anos

Pista de skate na Praça dos Namorados tem uma poça de água Crédito: Caíque Verli

Frequentadores de um dos pontos mais conhecidos de Vitória, a Praça dos Namorados, estão insatisfeitos com a manutenção dos equipamentos de lazer.

Um deles, uma pista de skate está abandonada com uma poça enorme de água parada, com muito lixo e folhas jogadas no chão. Moradores temem que a área se transforme em foco de mosquitos transmissores de doenças. 

Com a inauguração do Atlântica Parque, em Jardim Camburi, e o uso das pistas do Tancredão, a demanda por espaço na Praça dos Namorados pelos skatistas caiu nos últimos anos.

A manutenção também vem deixando a desejar, como afirma a publicitária Ana Paula dos Santos Porto, que caminha pela praça todos os dias. "Não vejo ninguém utilizando, exceto moradores em situação de rua, que usam ali dentro para dormir e usar drogas. Não vejo ninguém limpar, não vejo manutenção, não vejo nada. É uma pista que está abandonada", relata. 

Já o advogado Artur Colodete reclama de rachaduras em outra pista, também na Praça dos Namorados. "Inclusive observamos restos de entulho de obras, que atrapalham a utilização e acabam colocando em risco a segurança dos usuários", afirma.

Ana Paula diz que a pista de skate na Praça dos Namorados está abandonada Crédito: Caíque Verli

A aposentada Ana Silva diz que o grande número de moradores em situação de rua acaba afastando a presença de frequentadores da praça. "É preciso que se busque uma solução humanitária, que essas pessoas tenham um lugar decente para ir. Porque infelizmente não tem jeito, a gente acaba ficando com receio", opina. 

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Vitória foi procurada, e, por volta das 16h30, informou em nota que equipes da Central de Serviços realizam a limpeza diária em toda a Praça dos Namorados. O órgão informou, ainda, que a pista passou por uma reforma em dezembro de 2018.

> Serra lidera o Ranking da dengue em municípios do ES

"Em relação o risco de dengue, a população pode ficar tranquila porque a equipe da Vigilância em Saúde Ambiental esteve no local e não há qualquer foco. Já sobre a presença de pessoas em situação de rua, o município conta com a Rede Escola da Vida, que mantém serviços permanentes, 24 horas por dia, com foco na reinserção na família e no mercado de trabalho.

A Praça dos Namorados é um ponto de atuação diária da rede. Pela complexidade que é a situação de rua, o trabalho é de longo prazo, feito por meio da criação de vínculos e do convencimento. Todos os serviços podem ser acionados por meio do 156 Online diariamente, incluindo feriados", diz parte da nota.

VEJA FOTOS

Limpeza feita nesta quinta-feira (4)

