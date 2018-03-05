Praça do Centro ganha espaço para cães

A praça Getúlio Vargas, no Centro de Vitória, ganhou um espaço para convivência dos animais domésticos: o "pracão". O espaço, que tem aproximadamente 278,69 m², é cercado e separa os pets das crianças. A inauguração aconteceu neste sábado (3). Na Capital, também há espaços semelhantes na praça do Cauê, em Santa Helena, na Nilze Mendes, em Jardim Camburi, e na Philogomiro Lannes, em Jardim da Penha.

Nesses espaços, os cães contam com atrativos e brinquedos e podem brincar à vontade. O "pracão" é separado dos demais espaços da praça por um alambrado e conta com bancos para que os donos possam acompanhar os seus animais com mais conforto, oportunizando um momento de lazer para as famílias e seus pets.

O espaço foi construído pelas equipes da Central de Serviços, que também é responsável pela revitalização no local. O local também recebeu novo paisagismo, trabalho de jardinagem e lixeiras, além de contar com um parquinho para as crianças.