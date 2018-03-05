Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Pracão"

Praça do Centro ganha espaço para cães

Na Capital, também há espaços semelhantes na praça do Cauê, em Santa Helena, na Nilze Mendes, em Jardim Camburi, e na Philogomiro Lannes, em Jardim da Penha

Publicado em 05 de Março de 2018 às 00:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 00:12
A praça Getúlio Vargas, no Centro de Vitória, ganhou um espaço para convivência dos animais domésticos: o "pracão". O espaço, que tem aproximadamente 278,69 m², é cercado e separa os pets das crianças. A inauguração aconteceu neste sábado (3). Na Capital, também há espaços semelhantes na praça do Cauê, em Santa Helena, na Nilze Mendes, em Jardim Camburi, e na Philogomiro Lannes, em Jardim da Penha.
Nesses espaços, os cães contam com atrativos e brinquedos e podem brincar à vontade. O "pracão" é separado dos demais espaços da praça por um alambrado e conta com bancos para que os donos possam acompanhar os seus animais com mais conforto, oportunizando um momento de lazer para as famílias e seus pets.
O espaço foi construído pelas equipes da Central de Serviços, que também é responsável pela revitalização no local. O local também recebeu novo paisagismo, trabalho de jardinagem e lixeiras, além de contar com um parquinho para as crianças.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados