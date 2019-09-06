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Saúde

Postos distribuirão vitamina A para bebês com suspeita de sarampo no ES

Segundo o Ministério da Saúde, essas doses são destinadas apenas a bebês com menos de seis meses de idade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2019 às 12:13

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 12:13

Vacina tríplice viral protege contra o sarampo Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Os postos de saúde do Espírito Santo vão disponibilizar cápsulas de vitamina A para casos suspeitos de sarampo em bebês menores de seis meses de idade. As doses já foram enviadas pelo Ministério da Saúde.
Cada criança com suspeita da doença deve tomar duas doses da vitamina. A orientação é que a primeira seja administrada na unidade de saúde no momento da suspeita da doença e a segunda no dia seguinte, em casa.
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NÚMEROS
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou este ano, até esta quarta-feira (4), um total de 148 notificações de casos suspeitos de sarampo no Estado. Desses, 133 casos foram descartados, um foi confirmado (Cariacica) e 14 seguem em investigação.
De acordo com o novo boletim epidemiológico da doença divulgado na tarde desta quarta-feira pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou 2.753 casos confirmados de sarampo em 13 Estados: São Paulo (2.708), Rio de Janeiro (15), Pernambuco (12), Santa Catarina (7), Distrito Federal (3), Bahia (1), Paraná (1), Maranhão (1), Rio Grande do Norte (1), Espírito Santo (1), Sergipe (1), Goiás (1) e Piauí (1).
A DOENÇA
O sarampo é uma doença viral de elevada contagiosidade, cuja a transmissão ocorre por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar e falar. Casos graves podem levar ao óbito.
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Os principais sintomas são febre acompanhada de tosse persistente, irritação ocular, coriza, congestão nasal e mal-estar intenso. Após estes sintomas, há o aparecimento de manchas avermelhadas no rosto, que progridem em direção aos pés, com duração mínima de três dias.
ESQUEMA VACINAL
Deve ser aplicada uma dose da vacina tríplice viral em todas as crianças de 6 meses a menores de 1 ano (dose zero). A partir dos 12 meses de idade, a primeira dose da vacina tríplice viral e uma dose da vacina tetra viral aos 15 meses.
Os indivíduos de 1 a 29 anos devem ter duas doses de vacina com o componente sarampo. Para aqueles de 30 a 49 anos, uma dose é o suficiente.
Os trabalhadores da Saúde devem ter duas doses da vacina, independentemente da idade.
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