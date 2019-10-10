Home
Incêndio em poste assusta moradores de Jardim Camburi

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência começou em um transformador

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 13:12

 - Atualizado há 6 anos

Moradores de Jardim Camburi ficaram assustados com um poste que pegou fogo na manhã desta quinta-feira (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 9h35, a corporação foi chamada para atender uma ocorrência de incêndio que iniciou no transformador de um poste e, pela fiação, passou para o transformador do outro poste.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi combatido e extinto pela guarnição. Ninguém ficou ferido.

