Vídeo

Incêndio em poste assusta moradores de Jardim Camburi

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência começou em um transformador

Moradores de Jardim Camburi ficaram assustados com um poste que pegou fogo na manhã desta quinta-feira (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 9h35, a corporação foi chamada para atender uma ocorrência de incêndio que iniciou no transformador de um poste e, pela fiação, passou para o transformador do outro poste.