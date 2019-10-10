Incêndio em poste assusta moradores de Jardim Camburi

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 13:12
- Atualizado há 6 anos
Moradores de Jardim Camburi ficaram assustados com um poste que pegou fogo na manhã desta quinta-feira (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 9h35, a corporação foi chamada para atender uma ocorrência de incêndio que iniciou no transformador de um poste e, pela fiação, passou para o transformador do outro poste.
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi combatido e extinto pela guarnição. Ninguém ficou ferido.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o