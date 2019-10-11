Susto em Vitória

Poste cai em praça de Jardim da Penha e quase atinge idoso

As causas do acidente ainda são desconhecidas pela concessionária EDP. O comerciante declara que havia ventos fortes no momento do ocorrido e ele somente notou o que estava acontecendo quando pedaços de concreto começaram a cair

Poste cai em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Kátia Rodrigues Nunes | Internauta

A queda de um poste assustou os moradores e comerciantes do entorno de uma praça em Jardim da Penha, Vitória, na tarde desta sexta-feira (11). Um vendedor de água de coco, que trabalha nesse ponto há 18 anos, quase foi atingido. Assustado, Itamar Manoel da Silva, 75, relata que havia ventos fortes no momento do ocorrido e começou a cair pedaços de concreto em cima dele e do carrinho. Na inocência, acreditou que pudesse ser chuva de granizo.

"Estava ventando muito no momento e começou a cair pedrinhas em cima do meu carrinho e de mim. Achei que fosse granizo, mas aumentou a intensidade e eu ouvi um estrondo. Foi a hora que vi o poste caindo e sai correndo. Por sorte, não fui atingido".

Com o impacto, a tampa do carrinho de água de coco quebrou. Esse foi o único prejuízo que o comerciante teve e dá graças a Deus pelo livramento. "Tenho muita fé, Deus me protegeu e nasci de novo", relata.

100 CASAS SEM ENERGIA

O abastecimento de energia elétrica em 100 casas do bairro esteve interrompido até as 17h40 para a substituição do poste e reparos necessários no sistema de distribuição. A EDP ainda apura as causas do acidente, que, até o momento, são desconhecidas.

RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS

Questionada quanto ao ressarcimento do prejuízo ao vendedor, a concessionária informou que a solicitação deve ser feita em uma agência de atendimento presencial. Para isso, precisa apresentar as evidências dos danos, conforme a normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Como o poste caiu na praça, não houve necessidade de intervenções no trânsito, segundo a Guarda Municipal.

