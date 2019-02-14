Home
Porteiro desempregado faz apelo por oportunidades em Cariacica

Jaci Divino Gomes tem 54 anos e experiência como caseiro e porteiro. "Estou desempregado e preciso de uma oportunidade para sustentar minha família", desabafa