Por que está tão frio no Espírito Santo?

O Climatempo reforça que pode esfriar mais nas próximas madrugadas em Vitória

Gazeta Online

Publicado em 9 de julho de 2019 às 21:02

 - Atualizado há 6 anos

O montanhista Pedrão do Brasil registrou -8°C no Terreirão, primeiro acampamento no caminho ao Pico da Bandeira Crédito: Pedrão do Brasil

Os capixabas, que não estão acostumados a enfrentar tanto frio no Espírito Santo, devem estar se perguntando: por que está fazendo tanto frio no Estado? A reportagem do Gazeta Online foi atrás da resposta e o Instituto Climatempo revelou: a queda de temperatura muito acentuada que ocorreu em todo o território capixaba, principalmente na madrugada desta terça-feira (9), foi provocada por uma grande e intensa massa de ar frio de origem polar que está passando pelo Brasil.

Os ventos frios desta massa polar começaram a chegar ao Espírito Santo já na sexta-feira (5), e o resfriamento intenso não ocorreu até a segunda-feira (8) porque havia muita nebulosidade sobre o Estado — de modo que a cobertura de nuvens ajudou a reter o calor e por isso não esfriou tanto. O friozinho, então, deve permanecer no Espírito Santo até a sexta-feira (12), que é quando a forte onda de ar frio tende se afastar pouco a pouco do país.

Ainda que este afastamento esteja relativamente perto de acontecer, o ar ainda deve permanecer muito frio sobre todo o Estado do Espírito Santo nesta quarta-feira (10). Em muitas áreas capixabas, o instituto aponta que as madrugadas de quarta e quinta-feira (11) ainda podem ser um pouco mais frias do que a de terça-feira (9), que teve recorde de frio na capital.

Na Região Serrana, o frio em torno dos 5°C poderá se repetir.

TEMPO SECO

A parte mais intensa desta massa de ar frio já está sobre o mar e vai se afastando pouco a pouco do Brasil no decorrer desta semana, o que vai permitir uma gradual elevação da temperatura. O frio na madrugada começa a diminuir a partir desta sexta-feira (12). A elevação da temperatura deverá ser mais notada à tarde, até com sensação de calor.

> Veja as regiões onde fez mais frio no ES na madrugada desta terça

O tempo deve permanecer seco no Espírito Santo no decorrer da semana, sem previsão de chuva. O sol deve aparecer forte, junto de algumas nuvens. Pode ocorrer névoa e nevoeiro no início das manhãs em baixadas e nas serras por causa do frio da madrugada.

