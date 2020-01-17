Por dia, dois imóveis são notificados por irregularidades na Grande Vitória

Prédio desaba na Rua Sete, no Centro de Vitória Crédito: Internauta

A queda de um prédio de dois andares no Centro de Vitória, na última quarta-feira (15 ), acendeu um alerta sobre as condições de edificações na Grande Vitória. Em 2019, as prefeituras de Vitória, Vila Velha e Cariacica fizeram 824 notificações de irregularidades em edificações, ou seja, pelo menos dois imóveis por dia são advertidos por algum problema estrutural.

Em Vitória, segundo a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), foram 124 intimações a proprietários para que realizassem reformas para garantir a segurança e salubridade das edificações. A secretaria informou que a fiscalização é feita toda a cidade e que os cidadãos podem denunciar pelo Fala Vitória 156 ou pelo aplicativo Vitória On-line.

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As irregularidades podem ser danos ou desgaste em fachadas e outros elementos da construção de prédios e casas.

Já em Cariacica, a prefeitura notificou 580 imóveis e diz que age mediante denúncias, pois obras concluídas são de responsabilidade do proprietário. Quando há denúncia, uma equipe da Defesa Civil vai ao local e verifica se há ou não risco à estrutura. Em seguida, emite um laudo ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

O governo municipal disponibiliza o telefone 98831-6000 para que a população entre em contato para relatar o mau estado de conservação de construções. A Prefeitura ainda disponibiliza no site sobre as normas para regularização dos imóveis.

Na cidade de Vila Velha, foram encontrados problemas em 120 edificações do município em 2019. Após serem notificados, os proprietários de 40% desses imóveis conseguiram regularizar. A vigilância é feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade (Sembu), mas também verifica as informações repassadas pela população pelo telefone da Ourvidoria Geral da Prefeitura - 162.

Quando analisamos a Serra, no ano de 2019, um total de 246 proprietários de imóveis foram notificados pela Defesa Civil. O objetivo era advertir esses donos de imóveis a realizarem melhorias para garantir segurança e estabilidade das estruturas. Durante as vistorias, os representantes da Defesa Civil observam se a construção foi feita obedecendo às normas técnicas e também avaliam a estrutura da edificação.

A prefeitura da cidade orienta o morador do município a solicitar uma vistoria da Defesa Civil pelos telefones 99938-9500 e 9 9812-6040. Caso a estrutura esteja condenada, a Defesa Civil encaminha as famílias para o aluguel social.