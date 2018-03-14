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Dinheiro Público

Por dentro do Cais das Artes: vídeo mostra o nível do abandono

A obra está parada desde maio de 2015 e desde então é objeto de disputas judiciais. Enquanto não há uma decisão, os equipamentos sofrem ação da maresia

Publicado em 14 de Março de 2018 às 19:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 19:43
Uma visita realizada pela comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (14), mostrou muita ferrugem e abandono no canteiro de obras do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória. A imprensa foi chamada para o anúncio da visita, mas foi proibida de entrar no imóvel.
> OPINIÃO DA GAZETA | Cais das Artes mais parece navio encalhado
 
A obra está parada desde maio de 2015 e desde então é objeto de disputas judiciais. O Gazeta Online já mostrou imagens de corrosão, rachaduras e aparelhos estragados feitas durante uma perícia em outubro de 2016.
> Cais da Artes: sem prazo para entrega, previsão de gastos só aumenta
O deputado Josias Da Vitória (PPS), vice-presidente da Comissão de Cultura, informou que vai entrar com uma denúncia no Ministério Público Estadual e no Ministério Público de Contas contra o Estado, que é responsável pela obra. Serão enviadas na denúncia todas as fotos e vídeos capturados durante a visita.
ABANDONO
A perícia foi pedida pelo consórcio Andrade Valladares-Topus e faz parte demanda judicial da empresa, que assumiu a obra após a mineira Santa Bárbara, que começou o projeto em 2010, falir. O consórcio diz ter fica no prejuízo com a obra.
> FALA, LEITOR | 'Solução para o Cais das Artes é implosão'
O laudo tem objetivo de apurar o real cenário da obra e detalhar gastos e investimentos entre o consórcio e o Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes).
A deterioração observada durante a perícia se deve à proximidade com o mar e consequente exposição dos materias à maresia. A perícia alerta que providências urgentes devem ser tomadas para que os equipamentos no local sejam protegidos contra erosão.
Além dos equipamentos instalados e estocados, existem inúmeros materiais metálicos estocados nos almoxarifados do canteiro de obras do Cais das Artes que estão sujeitos à corrosão devido à proximidade com o ambiente marinho, diz o texto pericial.
O documento sugere que as obras sejam retomadas imediatamente para que os custos com recuperação dos equipamentos não aumentem ainda mais. Mas não detalha quanto dinheiro precisaria ser gasto para o reinício.
 

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