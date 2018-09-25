Por 11 x 1, Câmara de Linhares aprova estadualização do HGL

Conforme publicado nono início deste mês, o secretário deda, Ricardo de Oliveira disse que o pedido de transferência de gestão foi do próprio prefeito da, Guerino Zanon. "Há dois anos existia essa conversa. Hoje o custo do hospital é de R$ 28 milhões por ano. Pesa muito no orçamento de Linhares. É uma valor muito alto para qualquer município", explicou.