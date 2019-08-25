Prevenção

População lota postos em busca por vacina contra sarampo no ES

Medo de ficar sem imunização contra a doença levou muita gente às unidades de saúde. A partir desta quinta-feira (22), bebês entre seis e 11 meses de idade poderão ser vacinados

Publicado em 25 de agosto de 2019 às 23:39

Posto de saúde em Vila Velha ficou lotado na busca por vacina contra sarampo Crédito: Caíque Verli

O medo de ficar sem vacina contra o sarampo leva pacientes a "madrugarem" na porta de unidades de saúde da Grande Vitória. O Estado tem um caso confirmado e cinco suspeitos da doença.

A partir desta quinta-feira (22), todos os bebês entre seis e 11 meses de idade poderão ser vacinados contra o Sarampo no Estado, que recebeu nesta semana um reforço de 22 mil vacinas para aumentar a imunização.

Em Cariacica, moradores chegaram bem cedo ao posto de saúde de Itaquari para conseguir se vacinar contra o sarampo. A unidade de saúde de Vila Nova, em Vila Velha, também foi procurada bem cedo. Alguns usuários ficaram esperando, na calçada, o posto abrir. O medo da população é ficar sem a vacina. Em Coqueiral de Itaparica, o posto ficou lotado devido à procura pela imunização.





Vagner Pereira chegou cedo ao posto para conseguir vacina para a filha Crédito: Caíque Verli

O relato dos pacientes em Vila Velha, porém, é de dificuldade nas unidades de saúde para conseguir a vacina. O Vagner Pereira, que é técnico em prótese, saiu de casa antes do dia amanhecer com a filha para ser o primeiro da fila.

"Anteontem (terça-feira) vim aqui. Não tinha mais senha e decidimos vir hoje mais cedo. Acordamos 4h30 e chegamos aqui às 5h30", contou Vagner, na porta da unidade de saúde de Vila Nova.

A auxiliar de enfermagem Luzia Cândido também voltou ao posto de Vila Nova. No início da semana, ela chegou ao posto às 10 horas e já não tinha mais senha.

"Vim de Terra Vermelha porque estou com medo desses casos de sarampo e a minha neta não tomar vacina. Quase nem dormi direito porque saí bem cedo de casa, no bairro João Goulart", relata.

A Sandra Ribeiro, que é zeladora de condomínio, foi outra moradora de Vila Velha a chegar bem cedo ao posto de saúde.

"Se não chegar cedo, não consegue não. Daqui a pouco começa a chegar muita gente e fica pior", reclama.

A Prefeitura de Vila Velha foi procurada pela reportagem e disse que não há necessidade de chegar tão cedo nas unidades e garantiu que não há desabastecimento de vacinas.

"As unidades estão abastecidas, inclusive a US Coqueiral de Itaparica está vacinando no período noturno até 21h", afirmou a prefeitura em nota. Em Vila Velha foram aplicadas 28.800 doses até o momento de vacinas contra o sarampo. Segundo a Prefeitura, a Rede de Frio da Vigilância Epidemiológica distribuiu para as salas de vacina das unidades uma média de 1600 doses por dia nessa semana.

O Brasil registra mais de 1680 casos de Sarampo no país e os bebês abaixo de 1 ano são as maiores vítimas, segundo balanço do Ministério da Saúde.

