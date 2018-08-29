População do Espírito Santo não chegou aos 4 milhões, diz IBGE

Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ

Espírito Santo ainda não chegou aos 4 milhões de habitantes, segundo nova estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira (29). A população residente no Estado é de 3.972.388 até 1º de julho de 2018, ou seja, 27.612 a menos que divulgado pela instituição em março de 2017. Vitória está em 26° no ranking de capitais mais populosas do país, com 358.267 pessoas. ainda não chegou aos 4 milhões de habitantes, segundo nova estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (), nesta quarta-feira (29). A população residente no Estado é de 3.972.388 até 1º de julho de 2018, ou seja, 27.612 a menos que divulgado pela instituição em março de 2017.está em 26° no ranking de capitais mais populosas do país, com 358.267 pessoas.

Serra, com 507.598 habitantes. Ela fica em 23° no ranking dos municípios com mais de 500 mil habitantes que não são capitais. Já a cidade menos populosa é Divino de São Lourenço, com 4.338 habitantes. Os dados mostram que o município mais populoso do Estado é, com 507.598 habitantes. Ela fica em 23° no ranking dos municípios com mais de 500 mil habitantes que não são capitais. Já a cidade menos populosa é Divino de São Lourenço, com 4.338 habitantes.

A coordenadora de Divulgação do IBGE, Renata Coutinho Nunes, explica que novos dados foram incorporados ao método utilizado para calcular a estimativa da população. Até 2017, ela era feita com base numa projeção entre os dois censos (de 2000 e 2010). Este ano, além do censo, o instituto passou a incorporar nessa base de cálculos dados de nascimentos fornecidos pelos cartórios de registro civil. Ela completa que a nova estimativa para que o Estado chegue aos 4 milhões de habitantes ocorra em 2019.

A base de dados sobre a fecundidade foi alterada porque se percebeu que estava superestimada no Espírito Santo. O objetivo do método é tornar o dado mais preciso o que também seria possível indo a campo com mais frequência, mas há limitações para que isto ocorra, disse.

BRASIL

Já a população brasileira está estimada em 208,5 milhões de habitantes nos 5.570 municípios do país. Uma taxa de crescimento populacional de 0,82% entre 2017 e 2018, de acordo com a Projeção da População.