Criança de 1 ano morre afogada em Pontal do Ipiranga, em Linhares

Publicado em 18/01/2026 às 10h48
Pontal da Nice, conhecido como 'Riozinho', no balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares
Pontal da Nice, conhecido como 'Riozinho', em Pontal do Ipiranga Crédito: Divulgação | Prefeitura de Linhares

Uma criança de 1 ano e 5 meses morreu afogada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no sábado (17). Lualyssom Ribeiro dos Santos estava na região do "Riozinho", no balneário de Pontal do Ipiranga.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta de 15h30, o menino ficou submerso por dois minutos e foi encontrado por guarda-vidas, já na parte mais central das águas. Os profissionais tentaram reanimar a criança e a levaram à Unidade de Saúde de Pontal do Ipiranga, onde as manobras continuaram até a chegada Samu/192 — que demorou cerca de uma hora, segundo os militares. Lualyssom teve a morte confirmada às 16h39.

A Polícia Científica foi acionada e levou o corpo para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da cidade.

