Criança de 1 ano morre afogada em Pontal do Ipiranga, em Linhares

Uma criança de 1 ano e 5 meses morreu afogada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no sábado (17). Lualyssom Ribeiro dos Santos estava na região do "Riozinho", no balneário de Pontal do Ipiranga.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta de 15h30, o menino ficou submerso por dois minutos e foi encontrado por guarda-vidas, já na parte mais central das águas. Os profissionais tentaram reanimar a criança e a levaram à Unidade de Saúde de Pontal do Ipiranga, onde as manobras continuaram até a chegada Samu/192 — que demorou cerca de uma hora, segundo os militares. Lualyssom teve a morte confirmada às 16h39.