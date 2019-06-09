Home
>
Grande Vitória
>
Pontos na CNH mudam conduta ao volante, diz estudo

Pontos na CNH mudam conduta ao volante, diz estudo

A proposta do governo de afrouxar regras para a perda da CNH vai na contramão do que fazem alguns países, como a Alemanha, que criou em 2014 um dos sistemas mais restritivos