Ponteiros do relógio da Praça Oito estão parados outra vez

O histórico relógio da Praça Oito e os ponteiros paralisados Crédito: Marcelo Prest

Os ponteiros do relógio da Praça Oito, no Centro de Vitória, estão parados mais uma vez. O último problema apresentado em um dos patrimônios históricos do Estado demorou quase um ano e meio para ser resolvido. Sem funcionar desde outubro de 2016, ele havia voltado à atividade em dezembro de 2017. Desta vez, segundo moradores da região, ele está parado desde a última segunda-feira.

A situação foi registrada pela coluna Leonel Ximenes de ontem. O histórico de problemas do relógio, todavia, é antigo. O monumento, tombado como patrimônio estadual, foi montado pelo alemão João Ricardo Hermann Schorling e instalado em 1942. O primeiro defeito aconteceu na década de 1970, solucionado à época.

Quarenta anos depois, em dezembro de 2013, o relógio passou por uma restauração.

No segundo semestre de 2016, o monumento novamente apresentou problemas. O motivo? Danos na rede elétrica. O valor para que o relógio voltasse a funcionar foi estimado em R$ 105 mil, em julho de 2017, pelo secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó.

Em 21 de dezembro daquele ano, ele foi restaurado e entregue. A novidade, na época, é que a cada hora o relógio passou a tocar acordes do hino do Espírito Santo, como acontecia antigamente. Apesar do que foi estimado antes, o conserto ficou em R$ 130 mil e o maquinário passou a funcionar de modo automático. O valor foi pago pela prefeitura, pelo Banestes e pelo Instituto Goia.

PREFEITURA

Em nota, a Prefeitura de Vitória diz que o relógio ficou sem energia ontem pela manhã. Entretanto, moradores da região dizem que os ponteiros estão parados desde a última segunda-feira e enviaram registros da situação na quarta-feira à coluna Leonel Ximenes.