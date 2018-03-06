Poluição no ES: de onde vem o esgoto que escorre em Camburi?

Crédito: Fernando Madeira | GZ

De onde vem o esgoto que polui a região localizada no final da Praia de Camburi? O resíduo, que vem do Córrego de Camburi, passa pelo limite entre duas cidades  Vitória e Serra  antes de chegar ao mar. As administrações dos dois municípios se eximem da contaminação, que torna o local um ponto impróprio para banho há anos.

Para a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória não há dúvidas de que grande parte do esgoto que chega ao local vem de bairros da Serra que ainda lançam resíduos clandestinos nos córregos que alimentam Camburi. Há contaminação vinda dos bairros da Serra, onde há moradores que ainda jogam resíduos nos corpos dágua, ou por falta de rede coletora ou por ainda não terem feitos suas ligações, relatou o subsecretário de Meio Ambiente de Vitória, Paulo Barbosa.

Na avaliação de Barbosa, a situação seria ainda pior não tivesse no caminho do Córrego Camburi lagoas que ajudam a filtrar parte do esgoto. Mas ele também admite que ainda há moradores também de Jardim Camburi que resistem em fazer suas ligações. São poucos, apesar de nossa fiscalização, mas essa contribuição existe, destaca.

Para Paulo, esta é uma situação que precisa melhorar com urgência e espera contar com o apoio do Ministério Público Federal (MPF) para solucionar a situação. Em breve teremos um parque que será construído no local e uma área verde restaurada. Em meio a eles, uma língua de esgoto que chega à praia. Isto precisa ser resolvido, pontua.

Os novos equipamentos ambientais a que Barbosa se refere fazem parte de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA), firmado no ano passado entre a mineradora Vale, cujo objetivo é compensar os danos causados pelo descarte de minério na região no final dos anos de 1970.

SERRA

Já o secretário de Meio Ambiente em exercício da Serra, Ronaldo Freire Andrade, é taxativo em afirmar o contrário. Diz que os seis bairros que margeiam o Córrego Pau Brasil - São Geraldo, Rosário de Fátima, Manoel Plaza, Eurico Sales, Carapina 1 e Bairro de Fátima  já contam com rede esgoto e que os imóveis da região a ela estão ligados. Posso garantir que não é da Serra o esgoto que chega à Praia de Camburi, assinala.

De acordo com Andrade, ainda há um ou outro morador destes bairros que não fizeram sua ligação à rede, casos em que o município tem agido com rigor. Temos sido enérgicos com a fiscalização ambiental, fazendo autos administrativos, posteriormente encaminhados para Ministério Público Estadual (MPES), acrescenta.

Crédito: Fernando Madeira | GZ

Uma fiscalização foi feita na região que engloba os seis bairros, segundo o secretário serrano. Fui pessoalmente com equipes da Cesan e da comunidade de Hélio Ferraz fazer a vistoria. Vamos convidar os técnicos de Vitória a nos acompanhar em outra vistoria para checarem pessoalmente que não há contaminação nossa, relatou Andrade, acrescentando que o esgoto deste região segue para duas elevatórias da companhia de saneamento, localizadas em Hélio Ferraz e Bairro de Fátima, antes de seguirem para a Estação de Tratamento de Esgoto que fica em Camburi.

O QUE DIZ A CESAN?

De acordo com a Cesan, o local indicado é o Córrego Camburi, que recebe água da lagoa Pau Brasil e das chuvas, desaguando no final da praia. Este córrego, quando chega próximo ao mar, tem sua velocidade bastante reduzida, chegando, em alguns momentos, a ficar represado, ocasionando uma água escura, devido à redução de oxigênio, explica a empresa, por nota.

A Cesan informou ainda que a manilha é de uma rede de drenagem de águas pluviais de Jardim Camburi, não se tratando de rede de esgoto. E mais, que Jardim Camburi e Bairro de Fátima estão atendidos plenamente com rede de esgoto. E que a Serra não lança esgoto neste local.

Crédito: Fernando Madeira | GZ