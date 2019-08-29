Home
>
Grande Vitória
>
Policial do ES vai participar de Missão de Paz da ONU na África

Policial do ES vai participar de Missão de Paz da ONU na África

Lorena Lima Dalaprene competiu a vaga com militares de outros Estados; ela vai ficar um ano em Sudão do Sul em uma missão especial

Com informações da Polícia Militar

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 19:12

 - Atualizado há 6 anos

A cabo Lorena Lima Daleprane foi selecionada para participar de missão especial no Sudão do Sul, na África Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Uma policial do Espírito Santo foi escolhida para ingressar em uma Missão de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU) por um ano no Sudão do Sul, na África. Lorena Lima Dalaprene é integrante da Polícia Militar do Estado e embarca no próximo dia 16 de setembro para a missão.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

A cabo Dalaprane passou por um processo seletivo rígido em dezembro do ano passado; a seleção foi conduzida pela equipe da ONU encarregada dos testes aos Policiais Militares Voluntários para Missões de Paz das Nações Unidas.

Os testes aconteceram no Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil Sérgio Vieira de Mello (CCOPAB), na Vila Militar do Rio de Janeiro.

> Cachorro é adotado após ser abandonado em Batalhão da PM de Cachoeiro

Entre as avaliações feitas, ela fez teste de proficiência em inglês, entrevista admissional na língua inglesa, conhecimentos de informática, habilidades na condução de veículos e tiro.

Após ser aprovada em todas as etapas, Dalaprane foi convocada para as operações de manutenção da paz em funcionamento em diversos países, a fim de compor o efetivo policial nessas missões.

Aspas de citação

Estou muito feliz, grata por ser uma pecinha da engrenagem de uma coisa muito maior, que é a paz mundial, fomentada por uma instituição internacional. Poder colaborar com isso me deixa muito realizada e feliz

Lorena Lima Daleprane, cabo da Polícia Militar
Aspas de citação

Ao todo, 208 policiais militares — também de outros Estados — participaram das provas. Deste número, 54 foram aprovados e somente nove eram mulheres. Das nove mulheres, sete eram praças. Foi aí que a cabo Daleprane se tornou a primeira mulher da Polícia Militar do Espírito Santo a ingressar na missão da ONU.

De acordo com o governador Renato Casagrande, o orgulho enquanto capixaba é grande. “É um trabalho missionário mesmo, em um país em conflito, em guerra interna, em disputa com países vizinhos. É uma doação dela para vida daquelas pessoas, para aquelas comunidades. Isso nos orgulha muito, nos orgulha como capixabas”, destacou.

Para o comandante-geral da PMES, coronel Barreto, a convocação de Delaprane mostra o valor e qualificação da instituição. "Nossa policial foi treinada em um ambiente de conflito. Ela vai levar a bandeira do Estado e o escudo da PM. Nos enche de orgulho em ser a primeira mulher em uma missão tão importante no contexto humanitário", pontuou Barreto.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais