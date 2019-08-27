Perseguição em Vitória

Policiais ficam feridos em acidente durante perseguição em Vitória

Viatura bateu em um muro e girou na pista. PMs foram socorridos por helicóptero. Bandidos fugiram em um carro vermelho

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 03:01

Acidente com carro de PM na rua Serafim Derenze, em Vitória Crédito: Glacieri Carrereto

Dois policiais ficaram feridos após uma viatura da Policia Militar se envolver em um acidente na tarde deste sábado (24), em frente ao Parque na Fonte Grande, na rua Serafim Derenzi, no bairro Comdusa, em Vitória.

Os policiais perseguiam um Fiat Punto vermelho, após atitudes suspeitas no bairro Grande Vitória. Houve troca de tiros.

A perseguição se estendeu até a altura da entrada do Parque da Fonte Grande, onde a viatura perdeu o controle, bateu no muro e rodou na pista, no sentido do bairro São Pedro.

O Punto vermelho continuou a fuga em alta velocidade pela Rodovia Serafim Derenze, mas bateu mais a frente em dois veículos já na altura do bairro São Pedro. O primeiro foi um HB20 branco, atingido na traseiras de raspão. Logo, depois, os criminosos bateram em um Fiesta branco que estava parado na lateral da via, aguardando para entrar na garagem de casa, em frente ao local. O condutor do Fiesta, um rapaz de 30 anos, foi socorrido e encaminhado para o Hospital São Lucas.

Os bandidos abandonaram o veiculo - um deles armados, segundo moradores - conseguindo escapar. De acordo com os militares, foi encontrada dentro do Punto vermelho uma pistola 9 mm. Não há restrição de furto ou roubo contra o veículo Punto.

A ocorrência foi levada para a Delegacia Regional de Vitória onde está sendo confeccionada. Os ocupantes do Punto vermelho não foram localizados até o momento.

