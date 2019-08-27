Home
Policiais ficam feridos em acidente durante perseguição em Vitória

Viatura bateu em um muro e girou na pista. PMs foram socorridos por helicóptero. Bandidos fugiram em um carro vermelho

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 03:01

Acidente com carro de PM na rua Serafim Derenze, em Vitória Crédito: Glacieri Carrereto

Dois policiais ficaram feridos após uma viatura da Policia Militar se envolver em um acidente na tarde deste sábado (24), em frente ao Parque na Fonte Grande, na rua Serafim Derenzi, no bairro Comdusa, em Vitória. 

Os policiais perseguiam um Fiat Punto vermelho, após atitudes suspeitas no bairro Grande Vitória. Houve troca de tiros. 

> PMs são investigados por conseguirem promoção usando diplomas falsos

A perseguição se estendeu até a altura da entrada do Parque da Fonte Grande, onde a viatura perdeu o controle, bateu no muro e rodou na pista, no sentido do bairro São Pedro.

Policiais ficam feridos em acidente durante perseguição em Vitória

O Punto vermelho continuou a fuga em alta velocidade pela Rodovia Serafim Derenze, mas bateu mais a frente em dois veículos já na altura do bairro São Pedro. O primeiro foi um HB20 branco, atingido na traseiras de raspão. Logo, depois, os criminosos bateram em um Fiesta branco que estava parado na lateral da via, aguardando para entrar na garagem de casa, em frente ao local. O condutor do Fiesta, um rapaz de 30 anos,  foi socorrido e encaminhado para o Hospital São Lucas.

> Operação da PM flagra adolescentes conduzindo veículos no Sul do ES

Os bandidos abandonaram o veiculo - um deles armados, segundo moradores - conseguindo escapar. De acordo com os militares, foi encontrada dentro do Punto vermelho uma pistola 9 mm. Não há restrição de furto ou roubo contra o veículo Punto.

A ocorrência foi levada para a Delegacia Regional de Vitória onde está sendo confeccionada. Os ocupantes do Punto vermelho  não foram localizados até o momento. 

