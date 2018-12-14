Polícia reforça blitze nas praias e monitora até grupos de Whatsapp

Policiais em blitz: diversos pontos da Grande Vitória serão fiscalizados pelas equipes do Batalhão de Trânsito Crédito: Marcos Fernandez

O final de semana de sol forte também será de blitze nas praias. A Polícia Militar está reforçando o trabalho nos balneários da Grande Vitória para prevenção de furtos, roubos e também para evitar que motoristas dirijam depois de beber. As operações têm o apoio de 600 policiais, atuando em regime de escala, e a fiscalização vai ser feita até pelo WhatsApp.

O comandante da PM, coronel Alexandre Ramalho, disse que os militares foram convocados para reforçar as operações Natal e Verão porém, antes mesmo dessas duas ações, estarão nas praias nos finais de semana. Eles são da equipe de um curso de formação para sargentos, mas já têm experiência na corporação e de atuação nas ruas.

"Eles estão sendo alocados nos batalhões de sexta a domingo e a escala é feita conforme a demanda. Com o aumento do movimento nas praias, eles passam a reforçar o policiamento no litoral", ressalta Ramalho, acrescentando que o local de atuação de cada equipe é definido pelo comando do batalhão.

Questionado sobre a utilização de redes sociais para monitoramento, especialmente de pessoas que insistem em dirigir após beber, Ramalho afirma que a PM usa diversos recursos, como disque-denúncia e levantamento de informações junto às comunidades, mas admite que os aplicativos de mensagem também são úteis.

"Temos policiais inseridos em grupos (de WhatsApp) e vamos monitorar. Mas a gente pede a população que não use essa prática. As bitze visam trazer segurança, principalmente no trânsito, e uma mensagem trocada informando onde está acontecendo a operação pode levar um motorista embriagado a fazer um outro trajeto e provocar um acidente", aponta.

A multa para quem for flagrado dirigindo embriagado é de R$ 2.934,70 e pode dobrar em caso de reincidência no período de um ano.

Ramalho diz que as equipes de inteligência também serão reforçadas e vão interagir com a Polícia Civil e outros órgãos, como o Ministério Público, numa atuação mais estratégica de investigação.

Além das ações voltadas a evitar embriaguez ao volante, os policiais também deverão atuar na prevenção a furtos e roubos. "Nosso foco é garantir a segurança das pessoas que vão frequentar as praias do nosso litoral", destaca o comandante da PM.

OPERAÇÕES

Esses mesmos policiais estarão a partir de segunda-feira ( 17) integrando a Operação Natal. Até o dia 24, os 600 militares se revezam no policiamento na região comercial da Grande Vitória para evitar roubos a pessoas e estabelecimentos. A ação é concentrada no horário de funcionamento das lojas.

Após o Natal, os policiais são redirecionados para o litoral - agora de todo o Espírito Santo - e se juntam a outros militares (número não foi calculado) que atuam na área administrativa para a Operação Verão, do dia 26 de dezembro a 3 de fevereiro. "Nossa demanda aumenta nesse período e é nessa região que serão concentrados os esforços. Todo o planejamento é voltado para garantir segurança", reafirma.