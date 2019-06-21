Home
>
Grande Vitória
>
Polícia identifica criminosos que incendiaram casas na Piedade

Polícia identifica criminosos que incendiaram casas na Piedade

Delegado titular da Divisão Especializada em Narcóticos afirmou que pelo menos sete dos 20 criminosos que promoveram o ataque atuam na região do bairro da Penha, em Vitória