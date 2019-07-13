Por conta de vacina

Polícia é chamada após confusão em posto de saúde de Cariacica

Os moradores dizem que a vacinação contra sarampo foi encerrada uma hora antes do previsto

Polícia é acionada após moradores invadirem posto de saúde atrás de vacina Crédito: Raquel dos Santos Amorim

Uma grupo de cerca de 30 pessoas invadiu um posto de saúde no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, na tarde deste sábado (13). Estava sendo realizada vacinação contra sarampo no local e os moradores dizem que os portões foram fechados uma hora antes do horário que havia sido divulgado pela prefeitura. A Polícia Militar foi ao local.

De acordo com a bancária Raquel dos Santos Amorim, de 36 anos, havia sido divulgado que a vacinação ocorreria até as 16 horas. Porém, os portões foram fechados uma hora antes do previsto, embora houvesse ainda várias pessoas do lado de fora, conforme o relato da bancária.

A Polícia Militar informou que algumas pessoas estão impedindo a saída de funcionários do local, devido ao encerramento da distribuição de senhas para vacinação contra sarampo.

"Cheguei as 15 horas e já estava fechado. Vim com minhas filhas, de 8 e 5 anos, para vacinar. É um absurdo eles fecharem antes. Tem muita gente esperando desde mais cedo", diz Raquel.

Segundo a moradora, os portões foram fechados e, quando uma pessoa que estava lá dentro saiu, eles aproveitaram para entrar. "Também temos o direito de ter a vacina. Eles (funcionários do posto) estão falando que não vão mais vacinar", diz.

Danilo Hercher, de 29 anos, é morador do bairro vizinho e foi ao posto para se vacinar. "Todos os que estão aqui chegaram dentro do horário certo, que tinha sido anunciado. Mas teve muita gente que acabou voltando pra casa sem a vacina", conta.

A prefeitura de Cariacica afirmou por meio de nota que a Secretaria de Saúde lamenta o ocorrido e reforça que a ação ocorrida neste sábado (13) foi feita para intensificar a cobertura vacinal. "A imunização da Tríplice viral faz parte da rotina das unidades e é oferecida nas salas de vacina de Cariacica todas as segundas, quartas e sextas, de 7h30 às 15h30. As salas de vacina ativas estão localizadas em Bela Aurora, Bela Vista, Operário, Cariacica Sede, Itaquari, Itapemirim, Novo Brasil (fechada este mês por conta de férias) Nova Rosa da Penha I e II, Oriente, Rio Marinho, Santa Bárbara, Santa Fé, São Francisco e Valparaíso."

