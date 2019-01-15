Home
>
Grande Vitória
>
PMs expulsos por greve devem receber R$ 839 mil em retroativos

PMs expulsos por greve devem receber R$ 839 mil em retroativos

Projeto de Lei Complementar prevê anistia não somente a eles, mas também aos 2.622 militares que respondem a processos administrativos devido ao movimento de 2017