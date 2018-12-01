PM é detido por tentar extorquir dinheiro de Amaro Neto

O deputado estadual Amaro Neto em sessão na Assembleia Crédito: Lissa de Paula/Ales

Polícia Militar foi detido, na tarde desta sexta-feira (30), em Cariacica, acusado de tentar extorquir R$ 500 mil do atual deputado estadual e deputado federal eleito Amaro Neto. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ao qual a reportagem teve acesso, o acusado teria exigido dinheiro para não tornar público um suposto vídeo íntimo entre o deputado e a esposa do militar. Um cabo dafoi detido, na tarde desta sexta-feira (30), em, acusado de tentar extorquir R$ 500 mil do atual deputado estadual e deputado federal eleito Amaro Neto. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ao qual a reportagem teve acesso, o acusado teria exigido dinheiro para não tornar público um suposto vídeo íntimo entre o deputado e a esposa do militar.

Campo Grande com a finalidade de apurar um suposto crime de extorsão contra o parlamentar. Consta na ocorrência que, às 11h45, o delegado titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos, Brenno Andrade de Souza, determinou que quatro policiais fossem atécom a finalidade de apurar um suposto crime de extorsão contra o parlamentar.

Segundo a ocorrência, a extorsão teria sido motivada em virtude de um relacionamento do deputado com a mulher do policial. Durante um dos encontros entre ambos, teria sido feito um vídeo íntimo com o parlamentar.

WhatsApp, informando que o marido teria descoberto o caso amoroso entre ambos, pedindo, por esse motivo, uma quantia em dinheiro para que a situação não se tornasse pública. Na manhã desta sexta-feira, a diligência policial, acompanhada de um assessor de Amaro, foi até a casa da mulher. Ainda segundo a polícia, a mulher fez contato com deputado, por meio do, informando que o marido teria descoberto o caso amoroso entre ambos, pedindo, por esse motivo, uma quantia em dinheiro para que a situação não se tornasse pública. Na manhã desta sexta-feira, a diligência policial, acompanhada de um assessor de Amaro, foi até a casa da mulher.

FLAGRANTE

Ainda segundo a ocorrência, o assessor ficou por cerca de 25 minutos dentro da casa, enquanto os policiais ficaram do lado de fora da residência esperando a chamada dele. No entanto, o assessor relatou aos policiais, ao sair da casa, que não conseguiu fazer o contato porque o militar teria pegado seu aparelho celular.

O assessor relatou ainda que, enquanto estava na casa da mulher, o marido dela, com uma arma na cintura, fez contato com o parlamentar pedindo R$ 500 mil para apagar todos os arquivos envolvendo o parlamentar. Esse relato também consta no registro da PM.

Diante dos fatos, os policiais foram até a casa do militar para dar voz de prisão ao acusado. Antes disso, eles fizeram contato com a Polícia Militar, já que a ocorrência envolvia um integrante da corporação. A Corregedoria também foi acionada.

Ao chegaram à casa do acusado, junto com a PM, os policiais chamaram pelo cabo, que não respondeu. Como a porta não era aberta, os policiais ameaçaram arrombá-la.

Nesse momento, o cabo abriu a porta e teria dito: Até sei sobre o que é. O acusado e a mulher dele foram levados para a Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio, em Maruípe, Vitória.

O deputado Amaro Neto também foi à delegacia para prestar depoimento. Ele ficou durante toda a tarde no local, saindo por volta das 19 horas. Ao sair, o parlamentar preferiu não fazer comentários.

Até o fechamento desta edição, o cabo da PM e a esposa prestavam depoimento à polícia e, por isso, os nomes deles não serão divulgados. Questionada pela reportagem, a Polícia Civil respondeu apenas que mais informações não vão ser repassadas para não comprometer as investigações.

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