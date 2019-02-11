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'Pior dia da minha vida', diz esposa de Boechat

Manifestação foi publicada na rede social Instagram; Veruska Seibel Boechat recebeu apoio de amigos e familiares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2019 às 19:36

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 19:36

Veruska Seibel Boechat e Ricardo Boechat Crédito: Reprodução | Instagram
"Pior dia da minha vida". Essa é a frase que resume a dor da capixaba Veruska Seibel Boechat após a perda do esposo e jornalista Ricardo Boechat na tarde desta segunda-feira (11), em São Paulo
Ricardo morreu após o helicóptero em que estava cair em cima de um caminhão no quilômetro 7, no trecho da Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera. O acidente também deixou o piloto da aeronave morto e o motorista do caminhão ferido. A manifestação foi publicada na rede social Instagram e Veruska recebeu o apoio de amigos e familiares, veja.
> Vídeo gravado após queda de helicóptero mostra intensidade das chamas
Os dois eram casados desde 2005. Com Veruska, Boechat deixa duas filhas: Valentina, de 13 anos, e Catarina, de 11 anos.
> Casado com capixaba, Boechat tinha forte ligação com o Espírito Santo

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