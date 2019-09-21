Pintaram a Cruz do Papa de verde. Entenda o porquê

Cruz do Papa, em Vitória, é pintada de verde Crédito: Rodrigo Gavini

Vitória, em 1991, ficou verde. E não é qualquer verde. É um verde-escuro, muito diferente da cor branca anterior. Enquanto transcorre o processo de restauração da Cruz Reverente , a popular Cruz do Papa, uma característica do reparo já está bastante evidente: a estrutura erguida em homenagem à visita de João Paulo II a, em 1991, ficou verde. E não é qualquer verde. É um verde-escuro, muito diferente da cor branca anterior.

Praça do Papa, nem que a tinta verde era mais barata do que a branca. Por incrível que pareça, ao ser pintada de verde, a Cruz recebeu a sua cor original, exatamente a projetada pelo "pai" da escultura, o artista grego Ioannis Zavoudakis, 79 anos. Não pense que o estagiário da prefeitura estragou o monumento da, nem que a tinta verde era mais barata do que a branca. Por incrível que pareça, ao ser pintada de verde, a Cruz recebeu a sua cor original, exatamente a projetada pelo "pai" da escultura, o artista grego Ioannis Zavoudakis, 79 anos.

"O verde é a cor da vida no planeta Terra. Sem verde não tem vida. E o verde é composto por outras duas cores. O azul, que é a cor do planeta, dos oceanos, e o amarelo, que é a cor do espírito, do Sol. Estas duas juntas fazem o verde, que é a cor da vida. Sem verde a vida não existe", explicou o artista.

Crédito: Rodrigo Gavini

Your browser does not support the audio element. Entenda o porquê da Cruz do Papa ter sido pintada de verde

O projeto original, conta o grego, sempre previu a Cruz Reverente na cor "verde-mata". Contudo, a escultura jamais havia recebido a tintura na tonalidade correta. Quando ela foi entregue, no início dos anos 1990, até era esverdeada, mas em tom muito mais claro do que aquele projetado pelo artista. "Nem aparecia de longe", lembra.

E que fique claro: a cor de floresta nesta obra de arte não é protesto, não guarda qualquer relação com as recentes polêmicas na Floresta Amazônica.

"Não tem nada a ver com essa briga de Amazônia", esclarece o grego que chegou à capital capixaba nos anos 1960 e assina outros trabalhos famosos como a Iemanjá, em Camburi, o Mapa-Múndi, na Praça dos Namorados, e o Monumento à Grécia, na entrada da Ilha do Frade.

A restauração faz parte de um projeto da Prefeitura de Vitória chamado "Recuperação e Restauração dos Monumentos Urbanos de Vitória". O restauro da Cruz do Papa é feito pelo Instituto Goia. Ioannis contou que foi ao instituto e explicou como alcançar a gradação precisa da cor.

Ficou por conta do grego reconstruir os brasões do Estado e do Papa que acompanham a Cruz. Ele também fez uma placa que explica o contexto da obra e, claro, informa quem foi escultor. Ioannis buscou inspiração no versículo bíblico "deixem vir a mim as crianças" para desenhar a estrutura "com braços abertos, curvos".

"Quando falaram que o Papa vinha para cá, o padre Ayrola, que é meu amigo, me falou e perguntou se eu tinha alguma ideia. Cinco dias depois, falei para ele. Quando concebi aquilo... acredito em inspiração divina. A obra é manual, mas a inspiração é divina", contou.