Home
>
Grande Vitória
>
Pet Shop de Vila Velha é condenado por morte de cão durante banho

Pet Shop de Vila Velha é condenado por morte de cão durante banho

O animal, que foi deixado no estabelecimento para tomar banho, teria sofrido uma queda, vindo a óbito. A decisão é da 5ª Vara Cível de Vila Velha