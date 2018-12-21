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BR 101

Pedestre morre atropelado por moto em Carapina

Acidente aconteceu km 272 da BR 101. Motociclista ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Jayme dos Santos Neves

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 13:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 13:39
Morte na BR 101 na Serra Crédito: Ouvinte Bruno/Rádio CBN Vitória
Uma pessoa morreu após ser atropelada por uma moto na manhã desta sexta-feira (21) no km 272 da BR 101, em Carapina, na Serra. Segundo informações da PRF, o pedestre, que ainda não foi identificado, morreu no local. O trânsito está fluindo em somente uma pista no sentido Cariacica.
Por meio de nota, a concessionária que administra a via, a Eco 101, informou que, para atendimento da ocorrência, foram acionadas equipes da ambulância, viatura de inspeção e guincho.
> Motociclista morre ao bater em carro e caminhão em Colatina
"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para registro do fato. Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o pedestre faleceu no local e o condutor do veículo foi encaminhado ao Hospital Jayme Santos Neves. Neste momento, há interdição da faixa 1 e o tráfego segue por desvio para a faixa 2", conclui a nota. 

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