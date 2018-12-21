Pedestre morre atropelado por moto em Carapina

Por meio de nota, a concessionária que administra a via, a Eco 101, informou que, para atendimento da ocorrência, foram acionadas equipes da ambulância, viatura de inspeção e guincho.

"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para registro do fato. Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o pedestre faleceu no local e o condutor do veículo foi encaminhado ao Hospital Jayme Santos Neves. Neste momento, há interdição da faixa 1 e o tráfego segue por desvio para a faixa 2", conclui a nota.